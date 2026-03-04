Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Блогерша Валерия Чекалина находилась под домашним арестом и родила ребенка.

Российская блогерша борется за жизнь / Коллаж Главред, фото Super.ru

Кратко:

Что случилось с блогершей

Что говорит ее муж

Российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов.

Российские пропагандисты сообщают, что у молодой женщины были проблемы со здоровьем во время беременности, ей даже проводили операцию на почки. Теперь стало известно, что 33-летняя Валерия находится в онкологической реанимации… "Ее во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию", — передает источник, отмечая, что новорожденный сын блогера находится дома.

Блогерша Лерчик борется за жизнь / Фото Стархит

Накануне муж-аргентинец знаменитости сообщил, что призывается молиться за свою жену. "К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности раскрывать пока не готовы. Просто прошу вас молиться за нас", — писал муж знаменитости в социальных сетях.

Отметим, что почти полтора года Лерчек находится под домашним арестом. Блогер и ее бывший супруг Артем Чекалин проходят фигурантами по уголовному делу об отмывании 250 миллионов рублей в ОАЭ. Валерия пыталась заверить следствие, что ни в чем не виновата и не проворачивала никаких схем, но ей не удалось это доказать.

Лерчек находится в реанимации / Фото Стархит

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

