Три сценария: в ISW "слили" планы Кремля по войне, сколько еще РФ готовится воевать

Кремль рассматривает сценарии продолжения войны как минимум до сентября, планируя внутреннюю политику с учетом затяжного конфликта, указали в ISW.

https://glavred.info/war/tri-scenariya-v-isw-slili-plany-kremlya-po-voyne-skolko-eshche-rf-gotovitsya-voevat-10745846.html Ссылка скопирована

Сколько еще РФ готовится воевать – в ISW раскрыли планы Кремля / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, МИД РФ

О чем идет речь в материале:

В Кремле обозначили три сценария войны перед предстоящим проведением парламентских выборов

Война РФ против Украины будет продолжаться как минимум до сентября

Командование РФ устанавливает нереалистичные сроки оккупации украинских территорий

В России обозначили основные сценарии проведения выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь этого года. Все варианты так или иначе связаны с войной против Украины и различаются только тем, насколько успешными для Москвы будут выглядеть боевые действия. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Так, по данным неназванного источника, в ISW делают вывод, что Кремль рассчитывает на продолжение войны как минимум до парламентских выборов в сентябре 2026 года

видео дня

"3 марта инсайдерский источник в Кремле заявил, что Администрация Президента России провела семинар для вице-губернаторов, занимающихся внутренней политикой, с целью определения ключевых сценариев, связанных с предстоящими выборами в Думу в сентябре 2026 года. Инсайдерский источник утверждал, что планирование выборов будет сосредоточено на прогрессе России в полномасштабном вторжении. Инсайдерский источник утверждал, что Администрация президента обозначила три сценария, все из которых базировались на идее, что на момент выборов война все еще будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Аналитики указывают на то, что разработанные сценарии отличаются уровнем достигнутого стратегического результата или масштабом трудностей, которые могут потребовать усиления общественной поддержки войны. Наиболее вероятным называют вариант, при котором нынешняя динамика сохранится, а военная и экономическая системы не потребуют кардинальных изменений.

В ISW также напомнили, что ранее уже фиксировали сигналы о намерениях Кремля интегрировать тему затяжной войны в свою политическую кампанию накануне выборов. В частности, речь идет о поддержке кандидатов с четкой провоенной позицией и информационных кампаниях, которые представляют боевые действия как проявление национального единства.

"Эти заявления свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжать войну как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше. Однако Кремль может быть уверен, что потенциальное мирное урегулирование до сентября можно легко представить как победу для российского населения, и поэтому не тратит время и энергию на разработку плана для такого сценария", - указали в отчете.

Аналитики отмечают, что российское военное руководство продолжает формировать планы, не соответствующие реальным возможностям армии, устанавливая слишком амбициозные и малореалистичные сроки выполнения задач.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта сообщил, что в планах российского командования на 2025-2027 годы предусмотрен полный захват Донецкой и Луганской областей, дальнейшее наступление в Запорожской и Херсонской областях, а также продвижение в направлении Одесской области с намерением установить контроль над регионом.

В Институте изучения войны отметили, что конкретные сроки реализации этих целей в течение трехлетнего периода остаются неопределенными. В то же время сами намерения продолжать наступательные действия на юге свидетельствуют об отсутствии у Кремля заинтересованности в замораживании фронта в Запорожской и Херсонской областях. Планы в отношении Одесской области, по мнению аналитиков, демонстрируют сохранение более широких территориальных амбиций Москвы, которые выходят за пределы пяти украинских регионов, незаконно объявленных аннексированными. Вместе с тем в ISW считают маловероятным, что российские войска смогут добраться до Одессы, не говоря уже об установлении контроля над всей областью.

"Российское военное командование постоянно устанавливает нереалистичные сроки, которых российские войска не соблюдают, начиная с российской попытки захватить город Киев за несколько дней в феврале 2022 года. Российское военное командование неоднократно устанавливало сроки захвата всей Донецкой области, но российские войска каждый раз терпели неудачу", - добавили они.

Аналитики ISW указывают, что российская армия потратила большие объемы ресурсов и личного состава, пытаясь выполнить поставленные задачи, однако за последние четыре года так и не смогла достичь существенных результатов.

В то же время российские так называемые "военкоры" неоднократно жаловались на завышенные и нереалистичные территориальные планы командования, которые приводят к значительным потерям во время дорогостоящих наступательных операций.

Несмотря на очевидные провалы и аргументированную критику, руководство российских войск не изменило своих требований и подходов.

"Президент России Владимир Путин даже пытался представить эти цели Соединенным Штатам не только как возможные, но и как неизбежные, чтобы повлиять на мнение США о якобы необходимости капитуляции Украины", - резюмируется в отчете.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, Украине не следует ожидать перемирия в ближайшей перспективе. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его оценке, активные боевые действия могут продолжаться еще как минимум несколько месяцев. В то же время в Кремле, по словам эксперта, допускают вариант прекращения войны. Он обратил внимание, что Москва больше не настаивает на требованиях по Запорожской и Херсонской областям, а из территориальных претензий фактически оставляет только Донецкую область.

"Плюс остаются требования не вступать в НАТО и сократить численность украинской армии. На мой взгляд, до лета у нас будут продолжаться боевые действия, поскольку сейчас никаких предпосылок для завершения войны нет. Если бы со стороны России звучал хоть какой-то конструктив, можно было бы говорить, что мы движемся к завершению. Но этого нет, Россия упирается и стоит на своем", - говорит он.

Ступак считает, что до июня не стоит ожидать ни объявления перемирия, ни подписания каких-либо соглашений.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может прибегнуть к попыткам дестабилизировать систему централизованного водоснабжения в крупных городах, в частности в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Об этом сообщил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Во время брифинга президент Владимир Зеленский заявил, что Россия испытывает существенные проблемы с личным составом, из-за чего ее военные имеют ограниченное время для подготовки и тренировок.

Также глава государства отметил, что назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента и его участие в переговорном процессе призваны укрепить позиции Украины и устранить параллельные каналы коммуникации, которые, по его словам, Россия пытается использовать для манипуляций.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред