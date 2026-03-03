Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

Вы узнаете:
Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая предпочитает носить одежду белого цвета, показала новый необычный образ.
На своей странице в соцсетях актриса опубликовала серию снимков, на которых позировала в оригинальном платье, дополнив его элегантной прической и ярким макияжем.
"Не белая и пушистая, а блестящая и колючая. Как вам образ?", – написала Наталка.
На публикацию сразу же отреагировал возлюбленный Денисенко – Юрий Савранский, написав: "Наталочка, ты самая лучшая и самая красивая женщина на земле! Люблю все твои колючки!"
Поклонники и друзья артистки также не прошли мимо и написали ей множество комплиментов.
"Шикарная";
"Фантастическая женщина";
"Красота, которая не требует лишних слов", - отметили пользователи соцсети.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
