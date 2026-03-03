Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

Наталка Денисенко не перестает удивлять поклонников экспериментами.

Наталка Денисенко показала стильный образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталка Денисенко примерила эффектное платье

Как отреагировал Юрий Савранский на фото артистки

Украинская известная актриса Наталка Денисенко, которая предпочитает носить одежду белого цвета, показала новый необычный образ.

На своей странице в соцсетях актриса опубликовала серию снимков, на которых позировала в оригинальном платье, дополнив его элегантной прической и ярким макияжем.

"Не белая и пушистая, а блестящая и колючая. Как вам образ?", – написала Наталка.

Наталка Денисенко в стильном образе / фото: скрин instagram.com, Наталка Денисенко

На публикацию сразу же отреагировал возлюбленный Денисенко – Юрий Савранский, написав: "Наталочка, ты самая лучшая и самая красивая женщина на земле! Люблю все твои колючки!"

Наталка Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Поклонники и друзья артистки также не прошли мимо и написали ей множество комплиментов.

"Шикарная";

"Фантастическая женщина";

"Красота, которая не требует лишних слов", - отметили пользователи соцсети.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

