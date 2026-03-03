Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

Вы узнаете:
В среду, 4 марта, погоду во Львовской области будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Атлантикой и Скандинавией. Днем воздух прогреется до 10-15° тепла. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Синоптики прогнозируют на Львовщине переменную облачность, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман.
Температура ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, в горах - 2-4° мороза, днем потеплеет до 10-15° тепла. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Жителей области и города предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром туман ухудшит видимость до 200-500 м, что соответствует I уровню опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными.
Погода во Львове 4 марта
Во Львове ночью температура составит 0-2° тепла. Однако днем воздух прогреется до 12-14° тепла.
Какая будет погода на Львовщине в течение недели
По прогнозу гидрометцентра, Львовская область будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается по-весеннему теплая и преимущественно сухая погода. Ночью и утром возможны туманы, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.
Температура ночью составит около 0°, в горных районах - слабые минусы. Днем воздух будет прогреваться до 5-10°, местами до 10-15° тепла.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в первую неделю марта в Украине будет преобладать спокойная и устойчивая погода под влиянием антициклона. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует редкие осадки и температуру выше климатической нормы, особенно в западных областях.
Также 3 марта в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен туман. 4 марта осадков не ожидается, гололедица сохранится.
Кроме этого, в Полтаве и области 4 марта возможны ночные заморозки до -2°, местами гололед. Днем температура составит +2…+7°, в Полтаве - до +5°.
