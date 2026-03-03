Укр
Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

Руслана Заклинская
3 марта 2026, 16:13
Пока в Карпатах еще держится минус, на остальной территории области теплый сектор атлантического циклона поднимет столбики термометров.
Прогноз погоды на Львовщине на 4 марта / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на Львовщине 4 марта
  • Ожидаются ли осадки
  • Какая будет температура воздуха 4 марта

В среду, 4 марта, погоду во Львовской области будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Атлантикой и Скандинавией. Днем воздух прогреется до 10-15° тепла. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики прогнозируют на Львовщине переменную облачность, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман.

видео дня

Температура ночью будет колебаться от 0 до 5° тепла, в горах - 2-4° мороза, днем потеплеет до 10-15° тепла. Ветер ночью юго-западный, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Жителей области и города предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром туман ухудшит видимость до 200-500 м, что соответствует I уровню опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными.

Погода во Львове 4 марта

Во Львове ночью температура составит 0-2° тепла. Однако днем воздух прогреется до 12-14° тепла.

Погода в Украине 4 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Какая будет погода на Львовщине в течение недели

По прогнозу гидрометцентра, Львовская область будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается по-весеннему теплая и преимущественно сухая погода. Ночью и утром возможны туманы, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.

Температура ночью составит около 0°, в горных районах - слабые минусы. Днем воздух будет прогреваться до 5-10°, местами до 10-15° тепла.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в первую неделю марта в Украине будет преобладать спокойная и устойчивая погода под влиянием антициклона. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует редкие осадки и температуру выше климатической нормы, особенно в западных областях.

Также 3 марта в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, ночью и утром возможен туман. 4 марта осадков не ожидается, гололедица сохранится.

Кроме этого, в Полтаве и области 4 марта возможны ночные заморозки до -2°, местами гололед. Днем температура составит +2…+7°, в Полтаве - до +5°.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Львова Львовская область прогноз погоды Погода в Украине погода Львов
