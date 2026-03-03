Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

Кратко:
- С какой сумкой вышла Виктория
- Сколько она стоит
Виктория Бекхэм борется с зимним холодом с помощью своей сумки.
Как пишет таблоид Page Six, светскую львицу заметили в Париже с редкой сумкой Hermès Kelly 35 из овчины — в настоящее время она продается на вторичном рынке за 80 000 долларов (3 млн 400 тысяч гривен).
Модель выполнена из мягкой коричневой замши и украшена уютной отделкой в виде плюшевого мишки.
Пош Спайс прибыла в Город огней (Париж) перед показом своей осенне-зимней коллекции 2026 года в красном свитере с высоким воротником и брюках Alina, обе вещи из ее собственной линии.
Ее туфли на каблуках не были видны под широкими расклешенными брюками с высокой талией, но она дополнила образ темными большими солнцезащитными очками на носу.
Бекхэм отправилась в свою парижскую мастерскую, чтобы подготовиться к большому показу в пятницу.
Конечно, редкая сумочка Бекхэм — лишь одна из большой коллекции сумок Hermès, которыми она владеет.
Посмотреть полный образ Виктории можно тут
Всего месяц назад бывшая участница Spice Girls и ее муж Дэвид Бекхэм продемонстрировали свою любовь к сумкам Hermès, появившись на публике с детьми Ромео, Крузом и Харпер… а также, по меньшей мере, шестью сумками этого бренда, которые были видны на всех членах семьи.
Мы ожидаем, что вся семья — за исключением сына Бруклина и его жены Николы Пельтц — будет присутствовать в первом ряду на этом мероприятии позже на этой неделе, конечно же, в своих лучших дизайнерских нарядах.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный в 90-х российский певец Андрей Губин раскритиковал некогда украинскую певицу, предательницу Ани Лорак.
Ранее также Катерина, любимая женщина украинского актера и ведущего Руслана Ханумака решила прекратить отношения с артистом.
Вас также может заинтересовать:
- Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом
- Виктория Бекхэм посмеялась над неудачей мужа: что произошло
- Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видео
О персоне: Виктория Бекхэм
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред