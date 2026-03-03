Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

"Пош спайс" появилась в модном образе с редкой моделью сумки Hermes.

Виктория Бэкхем показалась с редкой сумкой / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriabeckham

Кратко:

С какой сумкой вышла Виктория

Сколько она стоит

Виктория Бекхэм борется с зимним холодом с помощью своей сумки.

Как пишет таблоид Page Six, светскую львицу заметили в Париже с редкой сумкой Hermès Kelly 35 из овчины — в настоящее время она продается на вторичном рынке за 80 000 долларов (3 млн 400 тысяч гривен).

Модель выполнена из мягкой коричневой замши и украшена уютной отделкой в ​​виде плюшевого мишки.

Как выглядит редкая сумка / Фото Instagram/luxurymaisonhk

Пош Спайс прибыла в Город огней (Париж) перед показом своей осенне-зимней коллекции 2026 года в красном свитере с высоким воротником и брюках Alina, обе вещи из ее собственной линии.

Дэвид и Виктория Бэкхем / Instagram/victoriabeckham

Ее туфли на каблуках не были видны под широкими расклешенными брюками с высокой талией, но она дополнила образ темными большими солнцезащитными очками на носу.

Бекхэм отправилась в свою парижскую мастерскую, чтобы подготовиться к большому показу в пятницу.

Конечно, редкая сумочка Бекхэм — лишь одна из большой коллекции сумок Hermès, которыми она владеет.

Посмотреть полный образ Виктории можно тут

Всего месяц назад бывшая участница Spice Girls и ее муж Дэвид Бекхэм продемонстрировали свою любовь к сумкам Hermès, появившись на публике с детьми Ромео, Крузом и Харпер… а также, по меньшей мере, шестью сумками этого бренда, которые были видны на всех членах семьи.

Мы ожидаем, что вся семья — за исключением сына Бруклина и его жены Николы Пельтц — будет присутствовать в первом ряду на этом мероприятии позже на этой неделе, конечно же, в своих лучших дизайнерских нарядах.

О персоне: Виктория Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

