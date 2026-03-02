Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Руслан Иваненко
2 марта 2026, 22:57
Жители Павлограда получают специальный график ограничений электроснабжения с утра до ночи.
Свет
Проверяйте время отключений по конкретному адресу через онлайн-форму на сайте энергокомпании / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • В Днепре и области 3 марта вводят временные отключения электроэнергии
  • Отключения будут происходить 1–2 раза в день по очередям ДТЭК и ЦЭК
  • Павлоград будет иметь отдельный график с утра до ночи

Во вторник, 3 марта, в Днепре и Днепропетровской области, как и в большинстве регионов Украины, вводятся временные ограничения потребления электроэнергии.

Согласно сообщению энергоснабжающей компании Yasno, электроснабжение для потребителей могут отключать от одного до двух раз в день.

видео дня

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1: 15:00-18:30

Очередь 1.2: 15:00-18:30

Очередь 2.1: 15:00-18:30

Очередь 2.2: 15:00-18:30

Очередь 3.1: 08:00-11:00

Очередь 3.2: 18:30-22:00

Очередь 4.1: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Очередь 4.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Очередь 5.1: не отключать

Очередь 5.2: 14:00-15:00, 22:00-24:00

Очередь 6.1: 11:30-15:00

Очередь 6.2: 11:30-15:00

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта
Фото: скриншот static.yasno.ua/dnipro

Детали о времени отключений по конкретному адресу жители Днепра могут проверить через специальную форму поиска на официальном сайте компании ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1: 18:30-22:00

Очередь 1.2: 08:00-11:30

Очередь 2.1: 08:00-11:00, 18:30-20:00

Очередь 2.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Очередь 3.1: 11:30-15:00

Очередь 3.2: 11:30-15:00

Очередь 4.2: невыключать

Очередь 4.2: 22:00-24:00

Очередь 4.2: неотключать

Очередь 5.2: 15:00-18:30

Очередь 6.1: 15:00-18:30

Очередь 6.2: 14:00-18:30

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта
Фото: скриншот static.yasno.ua/dnipro

График для Павлограда

Отдельный график будет действовать для жителей Павлограда, где ограничения электроснабжения будут осуществляться по специально сформированным очередям.

Очередь 1: 02:00-07:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00

Очередь 2: 00:00-02:00, 07:00-12:00, 17:00-22:00

Графики отключений могут меняться. Компании ДТЭК и ЦЭК корректируют их в соответствии с распоряжениями Укрэнерго. Изменения могут происходить в любое время суток — в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме Украины.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители региона могут получить помощь и свежие новости. Полный список адресов и график работы доступны на сайте областной военной администрации.

Ситуация с энергетикой в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Кроме того, Россия ночью 2 марта атаковала объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких регионах Украины обесточены потребители. Об этом сообщило Минэнерго.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

Читайте также:

Об источнике: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра свет отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:07Украина
"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

21:45Украина
Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

20:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Трамп готовит смену режимов в трех странах: в The Atlantic назвали новую цель

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Под удар попал стратегический объект: что известно о ночной атаке на Новороссийск

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарования, Козлам - злость

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения

Последние новости

23:09

Расширение отсрочек от мобилизации: важные изменения в Резерв+

23:02

Алан Бадоев признался, на какие средства живет во время войны

22:57

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

22:54

Почти полвека носил имя пилота Нестерова: о каком украинском городе идет речь

22:15

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Для удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — КоваленкоДля удара по Одессе у РФ есть три сценария, ВСУ готовят оборону — Коваленко
22:07

В Киеве гремят мощные взрывы: украинцев предупредили об атаке вражеских БпЛА

22:05

Стала ли атака на Иран открытием второго фронта мировой войны: анализ Горбачамнение

22:02

Как и когда сеять лук чернушку, чтобы получить крупные луковицы уже в этом году

21:57

Звезду "Холостяка-14" Половинкину увезла "скорая" - детали

Реклама
21:57

Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

21:45

Ольга Сумская рассказала о важном событии в жизни дочери: "Верь в себя"

21:45

"Мы получили документы": Зеленский рассказал о планах нового наступления РФ

21:05

РФ готовит новое наступление: Коваленко назвал, какие направления под угрозой

20:49

Помощь против дронов при условии: Зеленский озвучил план лидерам Ближнего Востока

20:40

Сложный тест на IQ: только гении найдут перевернутые числа 47 и 37 за 13 секунд

20:11

"В случае необходимости": Трамп заявил о готовности отправить солдат в Иран

19:55

Несмотря на потепление: Тернопольскую область накроет непогода с туманом

19:50

Больше не "народная" цена: в Украине стремительно подорожал любимый фрукт

19:39

Накипь больше не проблема: невероятно простой способ очистки чайника за минутыВидео

19:28

Плита засияет за считанные минуты: простой способ поможет отмыть ее без лишних усилий

Реклама
18:56

США готовят новый этап операции против Ирана: Трамп сделал важное заявление

18:40

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

18:29

В Украине подскочат цены: экономист назвал, что и когда подорожает

18:26

Скачок сразу на 10 гривен: бензин в Украине скоро может резко подорожать

18:16

Одна из стран ЕС тайно увеличит количество ядерных боеголовок - что известно

18:14

Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

17:33

РФ цинично ударила по поезду на Днепропетровщине: число пострадавших возросло

17:29

Выбили россиян: ВСУ пошли вперед и освободили 9 населенных пунктов

17:28

На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

17:27

Только один случай: когда нужно складывать зеркала авто на парковкеВидео

17:16

Доллар внезапно взлетел, а евро резко обесценился: новый курс валют на 3 марта

17:08

"Еще не время": Козловский пояснил, почему не раскрывает причин увольнения из армии

16:44

"Мы в чужой стране": MamaRika с сыном попала в опасную ситуацию за границей

16:35

Почему после зимы аисты всегда возвращаются в Украину: ответ мало кто знаетВидео

16:30

Парадокс природы: как побережье превращается в одну из самых сухих зон планеты

16:11

Россия хочет сломить Украину новым террором: Зеленский рассказал, что готовит враг

16:07

ВСУ за зиму уничтожили больше оккупантов, чем враг привлек в свои ряды - Сырский

16:05

Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

15:43

Коричневая или белая: какая гречка считается более вкусной и полезнойВидео

15:28

Больше не жених и невеста: Тома Холланда и Зендею разоблачили на публикеВидео

Реклама
15:27

Украинский рынок сигарет с 2022 года сократился почти вдвое

15:07

Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей из опасных регионов

14:52

Кинопремия "Actor Awards-2026": названы лучшие актерские работы в фильмах

14:42

Трамп передал сигнал Путину на фоне событий в Иране - чего теперь ждать УкраинеВидео

14:39

Всегда протянут руку помощи: в какие дни рождаются самые заботливые люди

14:32

Новое название уже нанесли на карты: какой город едва не назвали в честь Ленина

14:15

От тли и даже колорадского жука: какой цветок посадить на огороде от вредителей

13:47

Вернется снег с дождем: на Украину надвигается циклон, который изменит погоду

13:43

Украина расширяет военное производство на секретных заводах в Европе - WSJ

13:42

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять