Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Кратко:
- В Днепре и области 3 марта вводят временные отключения электроэнергии
- Отключения будут происходить 1–2 раза в день по очередям ДТЭК и ЦЭК
- Павлоград будет иметь отдельный график с утра до ночи
Во вторник, 3 марта, в Днепре и Днепропетровской области, как и в большинстве регионов Украины, вводятся временные ограничения потребления электроэнергии.
Согласно сообщению энергоснабжающей компании Yasno, электроснабжение для потребителей могут отключать от одного до двух раз в день.
Графики отключений для абонентов ДТЭК
Очередь 1.1: 15:00-18:30
Очередь 1.2: 15:00-18:30
Очередь 2.1: 15:00-18:30
Очередь 2.2: 15:00-18:30
Очередь 3.1: 08:00-11:00
Очередь 3.2: 18:30-22:00
Очередь 4.1: 08:00-11:30, 18:30-20:00
Очередь 4.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00
Очередь 5.1: не отключать
Очередь 5.2: 14:00-15:00, 22:00-24:00
Очередь 6.1: 11:30-15:00
Очередь 6.2: 11:30-15:00
Детали о времени отключений по конкретному адресу жители Днепра могут проверить через специальную форму поиска на официальном сайте компании ДТЭК.
Графики отключений для абонентов ЦЭК
Очередь 1.1: 18:30-22:00
Очередь 1.2: 08:00-11:30
Очередь 2.1: 08:00-11:00, 18:30-20:00
Очередь 2.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00
Очередь 3.1: 11:30-15:00
Очередь 3.2: 11:30-15:00
Очередь 4.2: невыключать
Очередь 4.2: 22:00-24:00
Очередь 4.2: неотключать
Очередь 5.2: 15:00-18:30
Очередь 6.1: 15:00-18:30
Очередь 6.2: 14:00-18:30
График для Павлограда
Отдельный график будет действовать для жителей Павлограда, где ограничения электроснабжения будут осуществляться по специально сформированным очередям.
Очередь 1: 02:00-07:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00
Очередь 2: 00:00-02:00, 07:00-12:00, 17:00-22:00
Графики отключений могут меняться. Компании ДТЭК и ЦЭК корректируют их в соответствии с распоряжениями Укрэнерго. Изменения могут происходить в любое время суток — в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме Украины.
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители региона могут получить помощь и свежие новости. Полный список адресов и график работы доступны на сайте областной военной администрации.
Ситуация с энергетикой в Украине — последние новости
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Кроме того, Россия ночью 2 марта атаковала объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких регионах Украины обесточены потребители. Об этом сообщило Минэнерго.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.
Об источнике: Yasno
YASNO (укр. Ясно) — бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
