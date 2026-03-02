Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Жители Павлограда получают специальный график ограничений электроснабжения с утра до ночи.

Проверяйте время отключений по конкретному адресу через онлайн-форму на сайте энергокомпании / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

В Днепре и области 3 марта вводят временные отключения электроэнергии

Отключения будут происходить 1–2 раза в день по очередям ДТЭК и ЦЭК

Павлоград будет иметь отдельный график с утра до ночи

Во вторник, 3 марта, в Днепре и Днепропетровской области, как и в большинстве регионов Украины, вводятся временные ограничения потребления электроэнергии.

Согласно сообщению энергоснабжающей компании Yasno, электроснабжение для потребителей могут отключать от одного до двух раз в день.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1: 15:00-18:30

Очередь 1.2: 15:00-18:30

Очередь 2.1: 15:00-18:30

Очередь 2.2: 15:00-18:30

Очередь 3.1: 08:00-11:00

Очередь 3.2: 18:30-22:00

Очередь 4.1: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Очередь 4.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Очередь 5.1: не отключать

Очередь 5.2: 14:00-15:00, 22:00-24:00

Очередь 6.1: 11:30-15:00

Очередь 6.2: 11:30-15:00

Детали о времени отключений по конкретному адресу жители Днепра могут проверить через специальную форму поиска на официальном сайте компании ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1: 18:30-22:00

Очередь 1.2: 08:00-11:30

Очередь 2.1: 08:00-11:00, 18:30-20:00

Очередь 2.2: 08:00-11:30, 18:30-20:00

Очередь 3.1: 11:30-15:00

Очередь 3.2: 11:30-15:00

Очередь 4.2: невыключать

Очередь 4.2: 22:00-24:00

Очередь 4.2: неотключать

Очередь 5.2: 15:00-18:30

Очередь 6.1: 15:00-18:30

Очередь 6.2: 14:00-18:30

График для Павлограда

Отдельный график будет действовать для жителей Павлограда, где ограничения электроснабжения будут осуществляться по специально сформированным очередям.

Очередь 1: 02:00-07:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00

Очередь 2: 00:00-02:00, 07:00-12:00, 17:00-22:00

Графики отключений могут меняться. Компании ДТЭК и ЦЭК корректируют их в соответствии с распоряжениями Укрэнерго. Изменения могут происходить в любое время суток — в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме Украины.

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости", где жители региона могут получить помощь и свежие новости. Полный список адресов и график работы доступны на сайте областной военной администрации.

Ситуация с энергетикой в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Кроме того, Россия ночью 2 марта атаковала объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких регионах Украины обесточены потребители. Об этом сообщило Минэнерго.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области могут создать временную контрольную комиссию для анализа проблем с электроснабжением, ведь город выполняет функцию транзитного узла для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

