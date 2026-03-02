На Житомирщине ощутимо потеплеет: когда ожидается первая по-настоящему весенняя погода

Погода в начале марта в регионе будет демонстрировать классический переход от зимы к весне.

Прогноз погоды в Житомирской области на начало марта / Коллаж: Главред, фото: freepik

В течение недели температура будет колебаться от -5 до +12

С 4 по 6 марта осадков не прогнозируют, возможны ночные гололедицы

В первую неделю марта Житомирщина будет иметь разноплановую погоду: от ночных морозов до по-весеннему теплых дней, а также кратковременные осадки в начале недели.

По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, после влажного вторника область войдет в несколькодневный период сухой и относительно теплой погоды. Об этом пишет Житомир.info.

Вторник, 3 марта

В Житомире ожидается преимущественно облачная погода с отдельными прояснениями. В ночные часы пройдет слабый дождь, после чего днем осадки прекратятся. Будет дуть северо-западный ветер 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +1 до –1°, днем воздух прогреется до +3…+5°.

В области небо будет облачным, местами с короткими прояснениями. Ночью прогнозируют небольшой дождь, местами с переходом в мокрый снег. В ночные и утренние часы возможно образование гололеда. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит от +3 до –2°, днем – от +1 до +6°.

Среда, 4 марта

Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами скользко из-за возможной гололедицы. Ветер сначала юго-западный, затем изменит направление на северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью снизится до 0…–5°, днем ожидается значительное потепление до +7…+12°.

Четверг, 5 марта

Будет преобладать малооблачная, сухая погода. Северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью составит от +2 до –3°, днем – +5…+10°.

Пятница, 6 марта

Осадков не прогнозируют. Температура ночью – от +2 до –3°, днем – +3…+8°.

Таким образом, погода в начале марта демонстрирует классический переход от зимы к весне: ночные минусы, дневное тепло и короткие осадки. Хотя неделя начнется с дождя и мокрого снега, далее область ожидает несколько дней стабильной и сухой погоды.

