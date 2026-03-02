В Иране заявили о ударе по ядерному объекту, есть риск утечки радиации - что известно

Иран заявил о повреждении ядерного объекта в Натанзе в результате ударов США и Израиля - в МАГАТЭ отреагировали.

В Иране заявили об ударе по ядерному объекту - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

США во время ударов по Ирану якобы нанесли удар по ядерному объекту в городе Натанз

В МАГАТЭ не фиксируют повышение радиации, однако угроза сохраняется

В Иране сообщили о повреждении крупного ядерного объекта в Натанзе, одном из ключевых центров их ядерной программы, в результате ударов США и Израиля. Посол страны в ООН подтвердил, что атакой был поражен именно Натанз. Об этом сообщил посол Ирана в ООН, передает Reuters.

"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", - заявил Реза Наджафи журналистам на заседании совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. видео дня

В ответ на уточняющий вопрос посол Ирана в ООН подтвердил, что атакой был поражен именно Натанз.

Ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

В то же время глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на данный момент никаких признаков повреждения ядерных объектов нет, и призвал стороны к сдержанности и возвращению к дипломатическому диалогу. Об этом сообщает Iranintl.

"На данный момент у нас нет никаких признаков повреждения или поражения каких-либо ядерных установок Ирана", – сказал Гросси.

Он сообщил, что в настоящее время продолжаются попытки установить контакт с иранскими органами, ответственными за ядерное регулирование, однако связь с ними пока отсутствует. В агентстве выражают надежду, что этот важный канал коммуникации удастся восстановить в ближайшее время.

Также Гросси вновь призвал стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации, подчеркнув важность возвращения к дипломатическому урегулированию и переговорному процессу.

Он добавил, что в государствах, граничащих с Ираном, превышение уровня радиации не зафиксировано, однако общая ситуация все равно остается тревожной.

"Сегодняшняя ситуация вызывает большую обеспокоенность, мы не можем исключать возможный радиологический выброс с серьезными последствиями, включая необходимость эвакуации районов, таких же больших или больше крупных городов", - добавил он.

Как кампания США на Ближнем Востоке может повлиять на Украину – мнение журналиста

Как писал Главред, затяжная военная кампания США и Израиля против Ирана может существенно изменить глобальную информационную и политическую повестку дня, из-за чего война России против Украины рискует отойти на второй план. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире телеканала Эспрессо.

Он отметил, что ведущие мировые медиа сейчас сосредотачивают основное внимание именно на событиях на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на восприятие ситуации международной аудиторией.

"Массированная атака России на Днепр вчера в информационном поле выглядит менее значимой, чем удары по мировым экономическим центрам - Дубаю или Абу-Даби, или закрытие их аэропортов", - пояснил журналист.

Операция США против Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран во время атак беспилотниками применяет тактику, напоминающую подходы России в войне против Украины, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

На фоне операции США и Израиля в Иране Белый дом готовит масштабный план, который предусматривает свержение сразу трех автократий. По данным журналистки Вивиан Салами для The Atlantic, президент Дональд Трамп уже рассматривает Кубу как следующую цель.

Трамп также заявил, что США планируют продолжать операцию против Тегерана, и прогнозирует, что она может продлиться около четырех-пяти недель.

