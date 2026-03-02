Укр
Читать на украинском
Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних "бавовн"

Руслана Заклинская
2 марта 2026, 12:57обновлено 2 марта, 13:35
СБУ и Силы обороны провели масштабную спецоперацию в Новороссийске.
СБУ и Силы обороны провели атаку в Новороссийске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Российские корабли в Новороссийске атаковали
  • Поражен радар 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 и ЗРГК "Панцирь-С2"
  • Шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис" поражены

СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российским кораблям в Новороссийске. Поражены также вражеские ПВО, РЛС и нефтеналивные стендеры на терминале "Шесхарис". Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на источники.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников поражены военные корабли РФ. В настоящее время количество кораблей и степень повреждений уточняются.

Также беспилотники СБУ атаковали радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис".

"Каждая такая спецоперация напрямую влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "бавовов" начат", - сказал источник изданию.

Смотрите видео атаки по кораблям РФ в Новороссийске:

Атака по Новороссийску / Фото: скриншот

Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве может стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на столицу РФ и стратегические объекты способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.

Тука отмечает, что рост внутреннего давления может заставить элиты влиять на лдера РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Удары по ключевым объектам России имеют не только военное и экономическое значение, но и политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.

Новороссийск / Инфографика: Главред

Удары по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 1 марта Краснодарский край РФ подвергся массированной атаке дронов. В Новороссийске прогремели взрывы. Вероятно, загорелся стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис".

Также в ночь на 1 марта 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции С-300 в Мангуше и Новокрасновке, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удар по передовому пункту управления дивизии, логистическим объектам и живой силе РФ. Удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала врага в ночь на 28 февраля.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине СБУ Новороссийск война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
