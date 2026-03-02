Российские корабли поражены: СБУ открыла в Новороссийске сезон весенних 'бавовн'

Кратко:
- Российские корабли в Новороссийске атаковали
- Поражен радар 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 и ЗРГК "Панцирь-С2"
- Шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис" поражены
СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российским кораблям в Новороссийске. Поражены также вражеские ПВО, РЛС и нефтеналивные стендеры на терминале "Шесхарис". Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на источники.
По предварительным данным, в результате атаки беспилотников поражены военные корабли РФ. В настоящее время количество кораблей и степень повреждений уточняются.
Также беспилотники СБУ атаковали радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на терминале "Шесхарис".
"Каждая такая спецоперация напрямую влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "бавовов" начат", - сказал источник изданию.
Смотрите видео атаки по кораблям РФ в Новороссийске:
Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве может стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на столицу РФ и стратегические объекты способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.
Тука отмечает, что рост внутреннего давления может заставить элиты влиять на лдера РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Удары по ключевым объектам России имеют не только военное и экономическое значение, но и политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.
Удары по объектам РФ - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 1 марта Краснодарский край РФ подвергся массированной атаке дронов. В Новороссийске прогремели взрывы. Вероятно, загорелся стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис".
Также в ночь на 1 марта 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции С-300 в Мангуше и Новокрасновке, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.
Кроме этого, Силы обороны Украины нанесли удар по передовому пункту управления дивизии, логистическим объектам и живой силе РФ. Удары были нанесены на фоне снижения наступательного потенциала врага в ночь на 28 февраля.
Читайте также:
- ВСУ нанесли удар ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ
- Мощный удар по Крыму: ССО полностью уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности
- Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред