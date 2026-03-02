58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

Читайте больше:
Французский диджей Дэвид Гетта раскрыл "самый прекрасный секрет, который когда-либо хранил" - он стал отцом в четвертый раз. Ребенка 58-летнему музыканту подарила его давняя партнерша - кубинская модель Джессика Ледон.
Сына Дэвид и Джессика назвали Скайлер. Счастливые родители в социальных сетях уже показали лицо младенца.
До встречи с Ледон, от которой у него также есть сын Циан (2024), Дэвид Гетта 22 года состоял в браке с менеджером ночного клуба Кэти Лобэ. В этом браке на свет появились сын диджея Тим Элвис Эрик (2004) и дочь Энджи (2007).
О персоне: Дэвид Гетта
Дэвид Гетта - французский диджей и продюсер. Один из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами как Jessie J, The Black Eyed Peas, Биби Рекса, Рианна, Эйкон, Лил Уэйн, Мадонна, Pitbull, Ферги, LMFAO, Snoop Dogg, Sia, Lady Gaga, Ники Минаж и Shakira. В 2011, 2020, 2021, 2023 и 2025 годах признавался диджеем года, сообщает Википедия. Обладатель премии "Грэмми" (2010).
