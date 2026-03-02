58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

Дэвид Гетта раскрыл имя и пол ребенка.

https://glavred.info/starnews/58-letniy-vsemirno-izvestnyy-didzhey-stal-papoy-v-chetvertyy-raz-10745207.html Ссылка скопирована

Дэвид Гетта стал отцом - что известно о ребенке от Джессики Ледон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/davidguetta

Читайте больше:

Что известно о личной жизни Дэвида Гетты

Кто стал четвертым ребенком артиста

Французский диджей Дэвид Гетта раскрыл "самый прекрасный секрет, который когда-либо хранил" - он стал отцом в четвертый раз. Ребенка 58-летнему музыканту подарила его давняя партнерша - кубинская модель Джессика Ледон.

Сына Дэвид и Джессика назвали Скайлер. Счастливые родители в социальных сетях уже показали лицо младенца.

видео дня

До встречи с Ледон, от которой у него также есть сын Циан (2024), Дэвид Гетта 22 года состоял в браке с менеджером ночного клуба Кэти Лобэ. В этом браке на свет появились сын диджея Тим Элвис Эрик (2004) и дочь Энджи (2007).

Дэвид Гетта стал отцом - что известно о ребенке от Джессики Ледон / фото: instagram.com/davidguetta

Дэвид Гетта стал отцом - что известно о ребенке от Джессики Ледон / фото: instagram.com/davidguetta

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

О персоне: Дэвид Гетта Дэвид Гетта - французский диджей и продюсер. Один из самых популярных музыкальных продюсеров, сотрудничает с такими исполнителями и группами как Jessie J, The Black Eyed Peas, Биби Рекса, Рианна, Эйкон, Лил Уэйн, Мадонна, Pitbull, Ферги, LMFAO, Snoop Dogg, Sia, Lady Gaga, Ники Минаж и Shakira. В 2011, 2020, 2021, 2023 и 2025 годах признавался диджеем года, сообщает Википедия. Обладатель премии "Грэмми" (2010).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред