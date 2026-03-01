Укр
  Жизнь

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

Виталий Кирсанов
1 марта 2026, 16:14
В 1983-1984 годах художники Течинг Хсие и Линда Монтано реализовали один из самых радикальных перформансов в современном искусстве.
Двое людей связали себя веревкой на год
коллаж: Главред, фото: скриншот, reddit.com

Кратко:

  • Проект получил название Rope Piece
  • Его целью было исследовать границы свободы и контроля

Мужчина и женщина, связанные в течение целого года, рассказали о том, что они открыли для себя во время этого странного сотрудничества. Об этом пишет Unilad.

В 1983-1984 годах художники Течинг Хсие и Линда Монтано реализовали один из самых радикальных перформансов в современном искусстве - они провели год, связанные между собой 2,5-метровой веревкой, но без права касаться друг друга.

видео дня

Проект получил название Rope Piece. Его целью было исследовать границы свободы, конфиденциальности, контроля, преданности и сосуществования.

Веревка была привязана к их таллиям. В течение 12 месяцев художники выполняли все повседневные действия вместе: готовили еду, спали, принимали душ, передвигались по городу. В то же время, они не имели права физически контактировать.

Перфоманс документировали на фото. Однако за кулисами художественного эксперимента развертывалась психологически изнурительная борьба.

Отсутствие конфиденциальности стало одним из самых сложных испытаний. Даже простые вещи – телефонный разговор или желание посмотреть в окно – требовали совместного решения. Если один хотел в туалет или выпить воды, идти приходилось обоим.

По установленному правилу "отрицательный голос преобладает над положительным" - каждый мог наложить вето на действие другого.

Хсие и Монтано не раз ссорились. Они тянули веревку каждый в свою сторону, отказывались разговаривать, а со временем, по словам Монтано, начали коммуникировать звуками и стонами, почти полностью отказавшись от обычной речи.

"Мы становились все более похожими на животных. Похожими на обезьян", - вспоминала Монтано.

Напряжение было настолько сильным, что она признавалась: если бы не правило о запрете касаться друг друга, последствия могли быть гораздо драматичнее. Дважды Хсие бросал мебель на пол рядом с ней, однако физически ее не задел.

Rope Piece стал одним из шести масштабных перформансов Хсие. В период с 1978 по 2000 год он реализовал пять годовых проектов и еще один, длившийся 13 лет. Среди них - добровольное заключение в деревянной клетке и год жизни под открытым небом без входа в здание.

Год, проведенный на расстоянии нескольких метров друг от друга без возможности прикосновения, стал радикальным исследованием зависимости, автономии и пределов человеческой выносливости.

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

психология интересные новости
23:54

Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

