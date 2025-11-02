Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендой

Его картины продавали еще при жизни, хотя современники считали его чудаком.

https://glavred.info/culture/smenil-17-imen-i-sozdal-tysyachi-kartin-kak-sirota-so-lvovshchiny-stal-legendoy-10711613.html Ссылка скопирована

Художник менял имена, чтобы выжить в сложные времена / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему художник имел более 17 разных имен

Сколько картин создал Никифор Криницкий

Кто популяризирует его творчество в TikTok

В Украине родилось много выдающихся художников, однако некоторых из них мы только начинаем открывать.

Главред решил рассказать об уникальном художнике, которого мир знает под именем Никифор Криницкий, а в документах он фигурировал как Епифаний Дровняк.

видео дня

Художник родился 21 мая 1895 года в курортном городке Крыница на Лемковщине. Его жизненная история похожа на сценарий фильма - сиротство, скитания и гениальность, проросшая вопреки всему. Об этом рассказывает автор популярного TikTok-канала voitok_tosee.

Почему художник сменил 17 имен

По словам блогера, имя "Епифаний Дровняк" сейчас малоизвестно, ведь художник творил под разными псевдонимами. Ему приходилось менять имена из-за политических обстоятельств и этнического происхождения. Несмотря на это, Никифор Криницкий оставил после себя грандиозное творческое наследие - более 40 тысяч картин.

Его считают одним из самых ярких представителей украинского примитивизма. В интернете художника часто называют "нищим", однако это не совсем соответствует действительности: еще при жизни он продавал свои работы и получал за них деньги.

Интуиция вместо академии: в чем секрет его стиля

Никифор отличался особой интуитивностью - он не мог объяснить, почему его картины выглядели именно так, однако они всегда находили эмоциональный отклик у зрителей. Именно эта искренность и стала его художественной гениальностью.

Полный рассказ о жизни и творчестве Никифора в видео пользователя voitok_tosee на платформе TikTok.

@voitok_tosee Создал около 40 000 работ, его выставки проходили в Париже, Амстердаме, Брюсселе. Сегодня его называют одним из самых выдающихся примитивистов мира. Посмотрите видео и решите сами, кем был художник-самоучка с Лемковщины - Епифаний Дровняк (Никифор Криницкий) (1895-1968) - нищим или гением? ♬ оригинальный звук - О культуре и общественных темах

Читайте также:

Об источнике: TikTok-канал @voitok TikTok-канал @voitok_tosee сосредоточен на культуре, обществе и современном искусстве. Его автор - галерист и арт-служитель, который создает контент о малоизвестных, но важных украинских деятелях, культурных инициативах, арт-проектах и личностях. Кроме того, он поднимает темы современных мужских отношений и социокультурных трансформаций. Благодаря этому @voitok_tosee стал платформой, которая популяризирует украинскую культуру и искусство в TikTok - через информативные, образовательные и одновременно эмоциональные видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред