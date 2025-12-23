"Радость не отменяет печаль": жена Уиллиса раскрыла детали Рождества с больным деменцией актером

"Праздники теперь выглядят совсем по-другому", - признается возлюбленная Крепкого Орешка.

Брюс Уиллис сейчас - Эмма Хеминг рассказала о Рождестве с актером / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Американский актер Брюс Уиллис болен лобно-височной деменцией, и вся его большая семья проживает это непростое время вместе с ним. Эмма Хеминг, вторая жена и нынешний опекун звезды, в своем блоге решила поддержать тех, кто как и близкие Брюса, заботится о людях с деменцией, и борется с тоской, которая особенно остро ощущается в предпраздничное время.

"Прежде всего, я хочу сказать, что горевать – это нормально. Горе не связано только со смертью. Оно связано с изменениями и неоднозначной утратой, о которой так хорошо знают те, кто ухаживает за больными. Оно связано с осознанием того, что уже ничего не будет так, как раньше. Оно связано с отсутствием привычных рутин, разговоров или ролей, которые когда-то были настолько привычными, что вы и представить себе не могли, что они когда-нибудь закончатся. Для меня праздники связаны с воспоминаниями о Брюсе, который был в центре всего. Он любил это время года — энергию, время, проведенное с семьей, традиции. Он был тем, кто готовил блинчики, выходил с детьми на улицу, чтобы поиграть в снегу, и т.д. Деменция не стирает эти воспоминания. Но она создает пространство между тогда и сейчас. И это пространство может причинять боль. Я ловлю себя на том, что беззлобно ругаю Брюса, когда борюсь с праздничными гирляндами или берусь за дела, которые раньше были его обязанностью. Не потому, что я злюсь на него, ни в коем случае, а потому, что я скучаю по тому, как он когда-то руководил подготовкой к празднику", - поделилась эмоциями Эмма.

Она также рассказала, как будет отмечать с семьей Рождество в этом году. "Долгое время я хотела, чтобы праздники оставались такими же, как и раньше, как будто это могло защитить нас от того, что происходит. Но я понимаю, что быть гибким — это не значит сдаваться. Это значит адаптироваться. В этот праздничный период наша семья по-прежнему будет распаковывать подарки и собираться вместе за завтраком. Но вместо Брюса наши любимые блинчики буду готовить я. Мы посмотрим праздничный фильм. Будут смех и объятия. И почти наверняка будут слезы, потому что мы можем скорбеть и оставлять место для радости. Радость не отменяет печаль. Печаль не отменяет радость. Они сосуществуют", - признается жена Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис с семьей несколько лет назад / фото: instagram.com/emmahemingwillis

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

