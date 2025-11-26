Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке

Эмма Хеминг уже готовится к тому, что будет после отхода актера.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг приняла непростое решение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В 2023 году Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию

Жена актера рассказала, как распорядится его мозгом после смерти

Американский актер Брюс Уиллис болен лобно-височной деменцией. Сейчас он требует круглосуточного ухода и поддержки, его недуг стремительно прогрессирует. Семья Крепкого Орешка горюет о том, что их любимый человек постепенно угасает, однако находит силы на поддержку тех, кто столкнулся в такой же ситуацией.

В частности вторая жена актера Эмма Хеминг занимается повышением осведомленности о лобно-височной деменции, поддержкой тех, кто болеет, и тех, кто за ними ухаживает. Кроме того она приняла непростое решение - пожертвовать мозг Брюса после его смерти для исследования деменции, сообщает WP Times. Для семьи Уиллиса это "эмоционально сложно, но научно просто необходимо".

"Это не символично. Это наука. Однажды это может помочь другим семьям", - написала ранее Эмма в своих мемуарах.

Также она отметила, что готовит двоих дочерей от Уиллиса, 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин, к тому, что их отец находится в финале своей истории. "Это не облегчает утрату, но создает пространство для исцеления, связи и понимания хрупкости жизни", - отмечает Хеминг.

Брюс Уиллис болезнь - Эмма Хеминг приняла непростое решение / фото: ua.depositphotos.com

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

