В Украине после перемирия может начаться гражданская война – Залужный

После вероятного завершения российско-украинской войны вернутся домой и перейдут в статус ветеранов около 1 млн защитников.

Что сказал Валерий Залужный:

Люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми

Пренебрежение адаптацией ветеранов несет серьезные риски

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил, что возвращение украинских защитников домой после вероятного перемирия станет новым вызовом для общества. Недостаточное внимание к потребностям ветеранов может создать угрозы национальной безопасности.

Предупреждения Залужного о рисках гражданской войны в Украине, высказанные 16 декабря на форуме "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для военной Украины", передает канал "Новости.Live".

Залужный отметил, что после вероятного завершения российско-украинской войны вернутся домой и перейдут в статус ветеранов около 1 млн защитников, что создаст вызовы и для государства, и для гражданского населения, и для самих ветеранов.

"Война, к сожалению, еще не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии, то, что мы видим. А что же может быть завтра? Надо понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможностей реализовать себя в обществе и в семье, люди с боевым опытом и оружием в руках становятся уязвимыми перед всевозможными провокациями и соблазном легких денег", - сказал посол.

По словам Залужного, пренебрежение адаптацией ветеранов несет такие серьезные риски, как рост преступности на улицах, о чем свидетельствует опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане с "лихими девяностыми", политическая дестабилизация и угрозы национальной безопасности вплоть до гражданской войны.

Ранее Залужный заявлял, что Россия начала планомерную подготовку к полномасштабной войне против Украины еще с середины 2019 года, разворачивая войска вдоль границ и наращивая военный бюджет.

Как сообщал Главред, военные операции и в дальнейшем остаются важным инструментом для достижения политических целей, но они уже не являются решающей или финальной стадией. Действия россиян направлены на создание внутреннего напряжения в Украине, истощение нашего человеческого ресурса и нанесение значительных финансовых затрат. Об этом заявил Валерий Залужный.

Стране-агрессору не нужны оккупированные территории. Целью номер один для РФ является Украина с ее субъектностью и независимостью и всеми потенциалами, которая должна стать воротами в Европу. Об этом заявил Валерий Залужный.

О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

