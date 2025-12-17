Так заряжают большинство: какая привычка водителей тихо разрушает батарею электрокара

Эксперты дали простые рекомендации для ежедневного использования электромобиля и продления жизни батареи.

Хотя электротранспорт быстро набирает популярность, многие владельцы электромобилей до сих пор заряжают свои авто "до полного" - до 100% - и оставляют подключенными на длительное время.

Главред решил разобраться, как правильно заряжать электромобиль, чтобы батарея служила дольше.

Нагрузка батареи на верхнем уровне заряда

Эксперты предостерегают, что наибольшая нагрузка для батареи приходится именно на верхний диапазон заряда от 80% до 100%. В этот период растут напряжение и температура, что вызывает микроповреждения внутри аккумулятора и постепенно снижает его эффективность, пишет UaMotors.

Вред длительного подключения на зарядке

Особенно вредно оставлять электромобиль на зарядке на несколько дней подряд. Даже после достижения 100% уровень заряда может немного снижаться - особенно в жару - и система автоматически снова "подтягивает" батарею до максимума. Регулярные микроподзарядки на полном уровне эксперты называют одними из самых разрушительных для ресурса аккумулятора.

Влияние типа батареи на зарядку

Тип батареи также имеет значение. Аккумуляторы NMC (никель-марганец-кобальт) хуже выдерживают длительное пребывание на 100%, тогда как LFP (литий-железо-фосфат) являются более устойчивыми и порой требуют полной зарядки для правильной калибровки. Однако даже владельцам LFP не советуют часто и надолго оставлять батарею на максимальном уровне.

Оптимальные правила зарядки электромобиля

Для ежедневного пользования достаточно:

поддерживать заряд в пределах 80-90%;

избегать полного разряда "в ноль";

не оставлять авто на зарядке без надобности.

Такие простые правила помогают значительно продлить срок службы аккумулятора.

