Риск ДТП возрастает в разы: какой популярный напиток не стоит употреблять водителям

Хотя этот напиток не является алкоголем или запрещенным веществом, он несет серьезный риск для водителей.

Популярный утренний напиток приводит к "кофеиновому краху"

С приближением холодов нередко водители начинают свой день с дополнительной чашки чая или кофе для согревания и бодрости. Однако новое исследование экспертов по автострахованию показало, что именно эта любовь к горячим напиткам может существенно увеличить вероятность так называемого "кофеинового краха" за рулем и привести к аварии.

Что такое "кофеиновый крах" и как он влияет на водителей

"Кофеиновый крах" (Caffeine Crash) - это резкое снижение уровня энергии, настроения и концентрации внимания, которое наступает, когда действие кофеина уменьшается. Исследование MoneySuperMarket показало, что почти каждый пятый водитель (19%) признался, что попадал в аварию, вызванную именно кофеиновым крахом. При этом двое из пяти водителей (41%) признаются, что употребляют больше кофеина в сезон праздничных напитков (например, латте с пряностями).

Фармацевт Дебора Грейсон объяснила, что кофеин предотвращает усталость, блокируя нейромедиатор аденозин, который накапливается в мозге и вызывает сонливость. Эксперт предостерегает, что после того, как действие кофеина исчезнет, водитель может испытывать сильную усталость, проблемы с концентрацией, раздражительность и головную боль.

Насколько много кофеина содержат сезонные напитки

Особую опасность представляют популярные сезонные напитки, которые могут содержать значительную часть суточной нормы кофеина. Средняя порция популярного сезонного напитка, такого как тыквенный латте с пряностями, может содержать примерно 185 мг кофеина. Это составляет почти половину (46%) рекомендуемой суточной нормы кофеина для взрослого человека. Некоторые напитки могут содержать даже три четверти рекомендуемой суточной нормы, что повышает риск резкого истощения.

Как избежать аварии, вызванной кофеином

Специалист по страхованию автомобилей Алисия Хэмпстед подчеркнула, что хотя юридических ограничений на потребление кофеина для водителей нет, необходимо соблюдать базовые правила безопасности.

Кофеин не классифицируется как контролируемое вещество, поэтому юридических ограничений по количеству кофеина перед рулем не существует. Однако водители должны сознательно контролировать свое потребление.

Лучший способ оставаться внимательным на дороге делать регулярные перерывы каждые два часа и разделять длинные поездки. Также рекомендуется избегать ночных поездок между полуночью и 6 утра, когда бдительность естественно снижается. Важно поддерживать водный баланс и всегда планировать остановки для отдыха.

Об источнике: MoneySuperMarket MoneySuperMarket - это один из крупнейших и самых известных британских онлайн-сервисов для сравнения финансовых продуктов и потребительских услуг. Платформа помогает пользователям находить самые выгодные предложения на рынке, анализируя сотни компаний в реальном времени.

