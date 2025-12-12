Укр
Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

Инна Ковенько
12 декабря 2025, 16:25
133
Сообщается, что он "превысил свои полномочия".
Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине
Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Министр армии США Дэн Дрисколл отстранен от переговоров по Украине
  • Отмечается, что Дрисколл якобы превысил свои полномочия
  • Его отстранение связывают с борьбой центров влияния в администрации США

Министра армии США Дэна Дрисколла отстранили от переговоров по урегулированию войны России против Украины.

Отмечается, что Дрисколл якобы превысил свои полномочия. Об этом сообщает The Telegraph.

видео дня

"Он, как считается, перестарался, и ему дали по рукам", - сказал источник.

По данным журналистов, Дрисколл имеет давние связи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и его авторитет быстро рос в администрации американского президента Дональда Трампа.

Украинские и европейские чиновники видят в его отстранении элемент борьбы между различными центрами влияния в администрации США за контроль над мирным процессом.

Ранее Главред сообщал, министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации на фронте. По его словам, ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и терпят неизбежное поражение от российских войск. Дрисколл предупредил украинских коллег, что РФ способна вести боевые действия бесконечно. По его словам, россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.

Как можно ускорить завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии Главреду рассказал, что несмотря на то, что Россия имеет ряд слабых мест, именно нерешительность Запада определяет продолжительность и перспективы войны. Отсутствие жесткого и системного давления со стороны союзников дает возможность Кремлю продолжать агрессию против Украины годами.

По его словам, Россия имеет ограничения и уязвимые точки, которые могли бы существенно снизить ее военный потенциал, однако Запад избегает ударов по этим направлениям.

"Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции", - указал он.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Напомним, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой невозможно.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Нереальная копия Бейонсе: дочь певицы и Джей Зи появилась на публике

08:12

В РФ - взрывы и пожары: дроны обстреляли четыре региона, горит один из крупнейших НПЗ

07:56

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

