44-летняя украинская актриса родила первенца — первое видео с малышом

Вы узнаете:
- Алена Алымова родила первенца
- Как выглядит ребенок
Украинская актриса Алена Алымова, известная зрителям благодаря сериалу "Коли ми вдома", поделилась с поклонниками радостной новостью. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором показала свою беременность и ребенка.
Актриса скрывала свое положение от публики и решилась объявить об этом только спустя некоторое время после родов. На видео 44-летняя знаменитость занимается йогой на пляже на разном сроке беременности, а в конце показывает своего ребенка. Как подтвердила Алымова в комментариях, она стала мамой девочки, но имя не раскрыла.
Коллегу с пополнением поздравила актриса Анна Кошмал.
"Класс! Аленка, любви, счастья вам, девочки! Поздравляю", — написала знаменитость.
Позже Алена приоткрыла поклонникам детали своих родов. Судя по шуточному видео, которое актриса сняла перед появлением малышки на свет, ее дочка родилась в израильской клинике естественным путем и без эпидуральной анестезии.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что продюсерка Елена Мозговая рассказала о том, какой путь по защите родины проделал ее муж Дэвид Аксельрод во время полномасштабного вторжения. По словам Мозговой, Аксельрод начал защищать Украину в рядах ТрО, а позже перешел в Нацгвардию.
Также украинский певец Олег Винник решил рассказать, как покидал страну в феврале 2022 года. По словам исполнителя, он должен был лететь в Берлин к семье после гастролей еще 23 февраля. Также Олег отреагировал на слухи о том, что покинул страну незаконно, якобы "под пледиком".
Вас может заинтересовать:
- Нереальная копия Бейонсе: дочь певицы и Джей Зи появилась на публике
- Постарела: появилось свежее фото затворницы Анжелики Варум
- "Страшный момент": Винник раскрыл, как бежал из Украины
О персоне: Алена Алымова
Алена Алымова - украинская актриса театра и кино, режиссер и клипмейкер, сообщает Википедия. Дебютом ее творческой карьеры стали съемки в 2000 году, в короткометражном фильме "До востребования". В ее активе как режиссера короткометражные фильмы "Лавстори", "Красивая женщина" и "Цабр". Лента "Красивая женщина", снятая в 2012 году, стала призером Одесского кинофестиваля 2012 года и участником "New York film festival 2013".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред