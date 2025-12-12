44-летняя украинская актриса родила первенца — первое видео с малышом

Алена Алымова впервые показала своего ребенка.

Алена Алымова родила первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алена Алымова

Вы узнаете:

Алена Алымова родила первенца

Как выглядит ребенок

Украинская актриса Алена Алымова, известная зрителям благодаря сериалу "Коли ми вдома", поделилась с поклонниками радостной новостью. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором показала свою беременность и ребенка.

Актриса скрывала свое положение от публики и решилась объявить об этом только спустя некоторое время после родов. На видео 44-летняя знаменитость занимается йогой на пляже на разном сроке беременности, а в конце показывает своего ребенка. Как подтвердила Алымова в комментариях, она стала мамой девочки, но имя не раскрыла.

Алена Алымова беременность / фото: instagram.com, Алена Алымова

Коллегу с пополнением поздравила актриса Анна Кошмал.

"Класс! Аленка, любви, счастья вам, девочки! Поздравляю", — написала знаменитость.

Алена Алымова с дочкой / фото: instagram.com, Алена Алымова

Позже Алена приоткрыла поклонникам детали своих родов. Судя по шуточному видео, которое актриса сняла перед появлением малышки на свет, ее дочка родилась в израильской клинике естественным путем и без эпидуральной анестезии.

О персоне: Алена Алымова Алена Алымова - украинская актриса театра и кино, режиссер и клипмейкер, сообщает Википедия. Дебютом ее творческой карьеры стали съемки в 2000 году, в короткометражном фильме "До востребования". В ее активе как режиссера короткометражные фильмы "Лавстори", "Красивая женщина" и "Цабр". Лента "Красивая женщина", снятая в 2012 году, стала призером Одесского кинофестиваля 2012 года и участником "New York film festival 2013".

