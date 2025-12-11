Укр
Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильника

Юрий Берендий
11 декабря 2025, 22:24
Ученые объяснили, почему люди просыпаются за несколько минут до будильника, связав это с работой биологических часов и процессами организма.
Почему люди просыпаются до будильника - как запрограммировать сон / Коллаж: Главред, фото: pexels

О чем говорится в материале:

  • Почему просыпаешься за час до будильника
  • Что значит, если ты просыпаешься раньше будильника
  • Как называется, когда просыпаешься раньше будильника

Многие люди замечают, что просыпаются за несколько минут до сигнала будильника - и ученые наконец объяснили, почему это происходит. Об этом сообщает профильное научное издание The Conversation со ссылкой на исследование ученых в области сна из Университета Саншайн-Кост.

Как работает внутренний "будильник" человека

Феномен раннего пробуждения не является случайностью - это результат работы точных биологических часов. Главный регулятор сна и бодрости - супрахиазматическое ядро, структура мозга, которая контролирует циркадный ритм.

Этот ритм координирует температуру тела, пищеварение, голод и, главное, - циклы сна и пробуждения. Регулярное время засыпания и пробуждения фактически "программирует" внутренние часы.

Смотрите видео о том, почему люди просыпаются до будильника:

Гормональный сигнал пробуждения

По словам ученых, перед временем пробуждения тело запускает ряд физиологических процессов. Важнейший из них - реакция пробуждения кортизола, которая помогает организму перейти от сна к активности.

Когда расписание стабильно, тело начинает готовиться к пробуждению еще до того, как прозвучит будильник:

  • растет уровень кортизола,
  • снижается мелатонин,
  • температура тела поднимается.

"Задолго до того, как прозвучит будильник, он мягко готовит организм: температура повышается, уровень мелатонина снижается, а уровень кортизола начинает расти", - указывают ученые, объясняя, что именно так тело "предвидит" пробуждение.

Признак здорового ритма или проблем со сном

Если пробуждение до будильника сопровождается бодростью - это хороший знак. Такой режим означает, что циркадный ритм идеально настроен.

Но ученые отмечают, что ощущение разбитости или тревоги после раннего пробуждения может указывать на нарушение сна.

"Если вы просыпаетесь до будильника, но чувствуете себя разбитыми, это может свидетельствовать о плохом качестве сна", - объясняют авторы исследования.

Нерегулярный график, стресс и искусственный свет могут нарушить работу внутренних часов. В таком случае организм полагается на будильник, и пробуждение часто происходит во время глубокой фазы сна - отсюда ощущение "тяжёлой головы".

Почему трудно заснуть

Учёные отмечают, что высокий уровень стресса или эмоционального возбуждения повышает кортизол - гормон, который должен повышаться утром, но из-за тревоги может быть слишком высоким вечером.

Это мешает заснуть и вызывает ранние пробуждения.

"Стресс и тревога могут повысить уровень кортизола... что затрудняет сон или вызывает раннее пробуждение", - объясняют исследователи.

Можно ли научить организм просыпаться самостоятельно

Да. И ученые дают четкие рекомендации:

  • 7-8 часов сна ежедневно, включая выходные
  • минимум экранов перед сном
  • избегание кофеина и тяжелой пищи вечером
  • темная спальня
  • утренний солнечный свет для стабилизации ритмов

"Когда естественное пробуждение без будильника случается, это знак, что ваши биологические часы здоровы и хорошо отлажены", - резюмируют специалисты.

Об источнике: The Conversation

The Conversation - это независимый, некоммерческий медиапроект, который публикует комментарии и анализ, написанные учеными и исследователями, а редактируемые профессиональными журналистами для широкой публики.

Его главная цель - сделать академические исследования и экспертные знания доступными и понятными для всех, способствуя лучшему пониманию текущих событий и сложных вопросов.

Профессиональные журналисты адаптируют сложную научную информацию для широкой аудитории, сохраняя при этом точность и научную обоснованность.

The Conversation имеет отделения в разных странах мира, включая Австралию (где он был основан), США, Великобританию, Канаду, Францию, Африку и другие.

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильника

