"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

Скандальная балерина Волочкова рассказала о проблемах в браке с дочерью.

https://glavred.info/starnews/nakarkala-u-volochkovoy-bolshie-problemy-s-docheryu-10723283.html Ссылка скопирована

Анастасия Волочкова и Ариадна Волочкова с женихом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

Что случилось с дочкой Волочковой

Что сказала сама балерина

Российские СМИ сообщили о том, что дочь скандальной российской балерины Анастасии Волочковой, расходится со своим новоиспеченным супругом и виновата в этом сама Волочкова.

Как пишут российские пропагандисты, якобы инициатором развода своей дочери стала сама балерина. Поговаривали, что бывшая прима Большого театра изначально была настроена против 24-летнего зятя. В итоге брак Волочковой продержался всего восемь месяцев.

видео дня

Волочкова с дочерью и зятем / instagram.com/volochkova_art

"Сейчас только что мне Ариадна прислала голосовое сообщение о том, что у них все в порядке с Никитой, что это просто какие-то сплетни. Не знаю, откуда это все пошло. Кому-то неймется! Но я понимаю, почему. Потому что нужно зацепить опять имя Анастасии Волочковой", - сказала Волочкова.

В своей манере Волочкова напомнила, где учится ее дочь. "Она учится в Высшей школе экономики. А моя, да! И любое упоминание моего имени, моей фамилии, конечно, вызывает ажиотаж. Но от первого лица говорю вам — все в порядке у Ариадны с Никитой!" — ответила балерина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал ранее Главред, еще одна страна решила, что не будет выставлять свою кандидатуру на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2026".

Ранее также Главред писал об украинском военнослужащем, майоре, командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди (Мадяра).

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред