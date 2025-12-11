Кратко:
Российские СМИ сообщили о том, что дочь скандальной российской балерины Анастасии Волочковой, расходится со своим новоиспеченным супругом и виновата в этом сама Волочкова.
Как пишут российские пропагандисты, якобы инициатором развода своей дочери стала сама балерина. Поговаривали, что бывшая прима Большого театра изначально была настроена против 24-летнего зятя. В итоге брак Волочковой продержался всего восемь месяцев.
"Сейчас только что мне Ариадна прислала голосовое сообщение о том, что у них все в порядке с Никитой, что это просто какие-то сплетни. Не знаю, откуда это все пошло. Кому-то неймется! Но я понимаю, почему. Потому что нужно зацепить опять имя Анастасии Волочковой", - сказала Волочкова.
В своей манере Волочкова напомнила, где учится ее дочь. "Она учится в Высшей школе экономики. А моя, да! И любое упоминание моего имени, моей фамилии, конечно, вызывает ажиотаж. Но от первого лица говорю вам — все в порядке у Ариадны с Никитой!" — ответила балерина.
О персоне: Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
