США и Россия могу планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

Американцы и россияне видят в Европе серьезного конкурента, поэтому их цели достаточно похожи.

Нынешние руководители США и РФ негативно настроены в отношении европейского единства

Что сказал Горбач:

И США и РФ хотят, чтобы объединенной Европы не существовало

Обе страны воспринимают Европу как конкурента

Американцы и россияне могут попытаться неформально поделить Европу

Страна-агрессор Россия и США, похоже, начинают взаимную борьбу против объединенной Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его словам, и россиян и американцев не устраивает существование Европейского Союза как целостного образования, которое может быть демографически и экономически сильнее США и, тем более, России.

"В ЕС проживает около 500 млн жителей, в США - примерно 330-350 млн, не говоря уже о России с ее 140 млн. Таким образом складывается впечатление, что и Российская Федерация, и администрация Трампа воспринимают Европу как стратегического конкурента. А чтобы эту конкуренцию выиграть, необходимо раздробить Европу на меньшие части - до уровня отдельных национальных государств, с каждым из которых можно выстраивать отношения отдельно и, соответственно, доминировать в этих отношениях", - пояснил эксперт.

Какой сигнал США посылают европейцам

Уже сейчас американские чиновники транслируют позицию, что не имеют ничего против восстановления российской зоны влияния и формирования зоны влияния США в Европе.

"То есть речь идет о восстановлении доминантной роли Вашингтона в отношениях с отдельными европейскими странами или группами стран, по крайней мере с Западной Европой, как это было до окончания холодной войны", - добавил Горбач.

Все это вполне согласуется с нынешней американской Стратегией национальной безопасности. Поэтому США и РФ могут осуществить попытку неформального разделения Европы на зоны влияния, подобно тому, как это было во время холодной войны.

Как РФ может воспользоваться напряжением между Европой и США

Главред писал, что недавно Трамп усилил критику европейских стран, назвав их "слабыми" и "приходящими в упадок". Заявление прозвучало после обнародования новой стратегии национальной безопасности США, в которой европейские правительства критикуются за поддержку Украины и "нереалистичные ожидания относительно войны", которые якобы мешают заключению мирного соглашения с Россией.

По информации иностранных СМИ, Москва может использовать в собственных интересах то, что США и европейские страны все чаще не могут прийти к единодушному мнению.

Разногласия между США и Европой - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению Александра Сотника, Россия переводит США в роль союзника, поэтому Европе лучше вступить в войну на стороне Украины, чтобы избежать проблем.

Ранее сообщалось, что администрация президента США передала европейским коллегам серию документов, в которых изложено видение Вашингтона по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику. Эти предложения вызвали ожесточенные споры за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе.

Накануне стало известно, что нынешняя американская власть хочет, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных возможностей НАТО: от разведки до ракет.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

