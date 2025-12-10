Укр
Читать на украинском
Раскол между Трампом и Европой растет: Кремль уже считает бонусы - CNN

Руслан Иваненко
10 декабря 2025, 01:59
Российские чиновники приветствуют критику США и раскручивают информационную кампанию против Европы.
Москва использует разногласия между США и Европой

Вкратце:

  • США критикуют Европу за слабость и упадок
  • Москва использует разногласия для влияния на НАТО
  • Трамп обвиняет ЕС в препятствиях мирному соглашению с РФ

Разногласия между США и Европой обостряются, и Москва может использовать это в собственных интересах, сообщает CNN.

Издание напоминает, что в недавнем интервью Politico Дональд Трамп усилил критику европейских стран, назвав их "слабыми" и "приходящими в упадок". Заявление прозвучало после обнародования новой стратегии национальной безопасности США, в которой европейские правительства критикуются за поддержку Украины и "нереалистичные ожидания относительно войны", которые якобы мешают заключению мирного соглашения с Россией.

Документ утверждает:

"Большинство европейцев стремится к миру, но это желание не воплощается в политику, в значительной степени из-за подрыва демократических процессов этими правительствами".

Реакция Москвы на критику Европы

CNN отмечает, что формулировки, в которых Европа представлена как "антидемократическое препятствие для стабильных отношений с Россией", стали находкой для российских чиновников.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Нюанс, который мы видим в новой концепции, безусловно, нам импонирует. Он говорит о необходимости диалога и построения конструктивных, добрых отношений".

Не остался в стороне и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который приветствовал критику Трампа в адрес Европы.

Кремль подрывает поддержку Украины и НАТО

Издание подчеркивает, что российская политика направлена на подрыв европейской поддержки Украины и посев сомнений относительно жизнеспособности НАТО. Новая стратегия США предоставляет Москве дополнительные аргументы в информационной войне, направленной на общественное мнение в США и Европе.

Вспоминается и российский политолог Сергей Караганов, который заявил: "Эта война не закончится, пока мы не разгромим Европу морально и политически".

Он уточнил, что не выражает позицию Путина, однако его слова отражают взгляды Кремля. Перед переговорами с представителями США в Москве руководство РФ подтверждало готовность к конфликту с Европой, хотя его начинать не планирует.

CNN констатирует: "Аудитория для такого рода воинственных заявлений очевидна, и Кремль хочет убедиться, что европейцы смущены риторикой, которая подрывает трансатлантические связи до их основ".

Какова тактика РФ в переговорах с США - мнение эксперта

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, объясняет, что Кремль отказался от традиционной стратегии давления страхом на администрацию Дональда Трампа. По его словам, Россия теперь делает ставку на экономические "выгоды" и подкуп США и самого президента.

"Россия предлагала Вашингтону поделить замороженные активы Европы на 100 миллиардов долларов и зарабатывать на полезных ископаемых. Логика Кремля такова: мы не обязательно ведем переговоры - можем спокойно продолжать войну, а можем, как хочет Трамп, вместе зарабатывать деньги. И для нас оба варианта приемлемы", - отметил Жовтенко.

Эксперт также подчеркивает, что российская пропаганда создает впечатление, будто США должны убедить Москву выбрать бизнес вместо войны. По замыслу Кремля, это дополнительно давит на Вашингтон и самого президента, формируя у США иллюзию ответственности за мирное развитие событий.

Отношения США и РФ и мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 2 декабря в Москве состоялась встреча посланника Дональда Трампа, Стива Уиткоффа, с Владимиром Путиным. После встречи Кремль объявил, что, кроме основного плана мирного урегулирования от США, им передали еще четыре дополнительных документа.

Кроме того, на фоне того, что Соединенные Штаты усиливают давление на Нью-Дели из-за торговли российскими энергоносителями, Москва предпринимает шаги, которые рискуют создать дополнительные дипломатические осложнения именно тогда, когда отношения между сторонами нуждаются в максимальной стабильности.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может отказаться от своих мирных инициатив, направленных на урегулирование войны в Украине. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, если увидит, что соглашение между Киевом и Москвой является невозможным. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью Fox News.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

