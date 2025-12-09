Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позицию

Президент США выразил мнение, что Украина должна провести выборы, несмотря на войну.

Ключевые тезисы Трампа:

РФ имеет преимущество в переговорах

Украине стоит провести выборы

Украина не вступит в НАТО

Россия сейчас якобы имеет преимущество в переговорах о войне в Украине, поскольку является "гораздо большей страной". Украина же, несмотря на войну, должна провести выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

"В этом не может быть никаких сомнений. Это Россия. Это гораздо большая страна", - сказал американский лидер о преимуществе в переговорах. видео дня

По словам Трампа, недавнее предложение по урегулированию войны в Украине понравилось высокопоставленным украинским чиновникам, но лично Зеленский его игнорирует. Президент Украины, по его мнению, должен согласиться на план США.

"Зеленский еще не читал предложение. Это по состоянию на вчерашний день. Его людям понравилось предложение. Им оно очень понравилось. Но они сказали, что он его еще не читал. Я думаю, что ему стоит найти время, чтобы его прочитать... Зеленскому нужно взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя", - сказал он.

Выборы в Украине

Трамп также высказал мнение, что в Украине следует провести выборы. Он раскритиковал то, что их отсрочили до окончания войны, намекая на якобы отсутствие демократии.

"Они давно не проводили выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - заявил он.

В то же время президент США добавил, что на выборах мог бы победить Владимир Зеленский.

"Возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но украинский народ должен иметь выбор", - сказал Трамп.

Вступление в НАТО

Кроме этого, американский лидер заявил, что Украина не вступит в НАТО. По его словам, такое понимание было еще "задолго до Путина". Первую встречу Зеленского с Путиным президент США назвал "неприятной", поскольку президент Украины требовал возвращения Крыма и членства в НАТО.

"Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся и мы будем членами НАТО". Он сказал это не очень приятно", - добавил Трамп.

Помощь Украине

Президент США считает, что Европа должна продолжать поддерживать Украину, однако обвинил ее в "слабости".

"Европа хочет быть политически корректной, но это делает ее слабой", - отметил он.

Президент США добавил, что Путин хочет видеть слабую Европу, и "он это получает". В то же время Трамп заявил, что "это не имеет ко мне никакого отношения, я хочу видеть сильную Европу". При этом американский лидер раскритиковал масштаб помощи Украине от США.

"Он (Зеленский - ред.) убедил мошенника Джо Байдена дать ему 350 миллиардов долларов - и посмотрите, что он получил: около 25% его страны отсутствует", - сказал Трамп.

Вопрос по Крыму

Трамп также странно описал географию полуострова. По его словам, Крым с "четырех сторон окружен океаном", хотя на самом деле он является полуостровом.

"Крым огромный, но он сочетается с той частью Украины, о которой мы сейчас говорим через маленький узкий перешеек. Это четыре стороны океана в теплой части, там лучшая погода, все самое лучшее", - сказал он.

Имеет ли Трамп влияние на Россию и Украину - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии Главреду отметил, что у Дональда Трампа почти не осталось существенных рычагов влияния на Украину. По его словам, возможное уменьшение дипломатической поддержки и давления на Россию может стать серьезным ударом для Киева.

Он уточнил, что это не касается финансовой или военной помощи: оружие и ресурсы остаются важными. Однако ключевое значение имеет личный интерес Трампа к украинской теме, которая до сих пор находится в центре американской политики.

"Сценарий, при котором Трамп просто потеряет интерес, переключится на другие темы, и война станет только нашей войной, опасен. Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода", - отметил Разумный.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным Axios, Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для подготовки мирного соглашения.

7 декабря Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на мирный план, однако Зеленский еще не ознакомился с ним. Трамп добавил, что немного разочарован президентом Украины, ведь его команда одобрила документ, а сам Зеленский - нет.

Как сообщал Главред, США, Украина и Россия не пришли к согласию в переговорах, ключевым "камнем преткновения" остается Донбасс. Президент Зеленский сообщил, что элементы американского плана требуют дополнительного обсуждения и Украина настаивает на отдельных гарантиях безопасности от западных партнеров.

