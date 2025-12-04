Укр
Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

Юрий Берендий
4 декабря 2025, 13:09
Россия планирует усилить давление на Украину, чтобы посеять раскол и заставить общество сомневаться в способности государства сопротивляться, отметил Коваленко.
В СНБО раскрыли новый план Кремля в отношении Украины

О чем говорится в материале:

  • Россия готовит когнитивные операции против Украины
  • Пик активности врага придется на зимний период

Из-за отсутствия стратегических успехов на фронте российское военно-политическое руководство готовит ряд операций внутри Украины для раскола между военными, гражданскими и властью Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Коваленко сообщил, что в ближайшие месяцы Россия будет интенсивно тратить ресурсы на когнитивные операции против Украины, при этом пик активности прогнозируется зимой.

"Магистральная линия россиян будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими", - указал он.

Глава ЦПД добавил, что такие действия врага направлены также на влияние на дипломатический процесс и происходят на фоне неспособности россиян прорвать фронт и отсутствия стратегических успехов в войне.

"Будет сложно, но справимся", - резюмирует он.

Какая цель Путина в войне - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил о намерении создать "зону безопасности" вдоль украинской границы, что предполагает расширение контроля на приграничные районы Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса Владислава Селезнева, это не является окончательной целью Путина, который стремится к полному покорению всей территории Украины.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль снова возвращается к риторике, которую российские чиновники активно продвигали перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Теперь эти месседжи адресованы другим государствам, и, по оценке аналитиков Института изучения войны, это может быть своеобразным начальным этапом подготовки к новой агрессии.

Во время переговоров в Пекине Эммануэль Макрон предложил Си Цзиньпину сделать мораторий для России на удары по украинской энергетической инфраструктуре в зимний период.

После переговоров между Украиной и США ряд американских чиновников заявили о значительном прогрессе в попытках достичь мирного урегулирования. В частности, госсекретарь США Марко Рубио говорил о "существенном прогрессе". В то же время посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что реальных сдвигов пока немного.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

