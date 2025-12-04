Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

В этих заведениях украинских детей подвергают принудительной милитаризации и русификации.

РФ принудительно вывозит украинских детей в военные лагеря, в частности в КНДР

Там их подвергают принудительной милитаризации и русификации

Документально подтверждено существование 165 лагерей "перевоспитания"

РФ депортировала некоторых украинских детей в Северную Корею с временно оккупированных территорий. В КДНР детей отправили в военные лагеря.

В этих заведениях украинских детей подвергают принудительной милитаризации и русификации. Об этом доложила эксперт регионального центра по правам человека Екатерина Рашевская во время слушаний в Сенате США.

По словам правозащитницы, ее организация задокументировала существование 165 лагерей "перевоспитания". Они расположены на временно оккупированных территориях, в Беларуси, России и даже в Северной Корее.

Во время выступления она показала фотографии украинских детей, которые оказались в Северной Корее. Речь идет о 12-летнем Мише из оккупированной Донецкой области и 16-летней Лизе из оккупированного Симферополя, которых отправили в лагерь "Сонгдовон" в Северной Корее за 9 000 км от дома

"В этом лагере детей учили уничтожать японских военных и знакомили с корейскими ветеранами, которые в 1968 году напали на американский корабль "Пуэбло", убив и ранив девять американских солдат", - сообщила Рашевская.

Отмечается, что РФ официально называет вывоз украинских детей "эвакуацией". Однако, согласно международному гуманитарному праву, такая процедура имеет четкие ограничения и обязательства, которых страна-агрессор не придерживается. В частности, Россия не подает списки детей Международному комитету Красного Креста, не оценивает основания их содержания и не обеспечивает добровольного возвращения.

Рашевская также отметила серьезные нарушения прав детей, их милитаризируют, привлекают к политической индоктринации, а ребят 17 лет принудительно включают в службу в российской армии. По оценке Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, такие действия представляют собой принудительную культурную ассимиляцию. Детей, которые сопротивляются, маркируют как экстремистов или террористов, а отдельных помещают в "социальные реабилитационные" центры или психиатрические учреждения для принудительного лечения.

Незаконная депортация украинских детей - что известно

Напомним, Главред писал, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента диктатора Владимира Путина за вероятную причастность к военному преступлению, а именно незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Кроме того, в США удалили информацию о 30 тысячах украинских детей, которых незаконно депортировала РФ. США прекратили финансирование группы исследователей Йельского Университета, которая занималась поиском и возвращением домой депортированных украинских детей, после чего исчезли доказательства военных преступлений страны-агрессора России на 26 миллионов долларов.

Напомним, РФ предложила Украине обменять российских оккупантов на украинских детей. Заместитель спикера Генсека ООН Фархан Гак отметил, что дети и другие гражданские лица не могут быть использованы как объект торга.

О персоне: Екатерина Рашевская Екатерина Рашевская - юрист Регионального центра прав человека (RCHR), член Квебекского сообщества международного права, Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права в Украине и Экспертного совета при Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

