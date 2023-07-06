Целовали украинскую землю: Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детей

Домой вернулись защитники Украины и двое гражданских. Среди них есть раненые.

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Украина вернула домой из плена 45 героев/ коллаж: Главред, фото: Telegram Ермак

В Украину из российского плена вернулись 43 украинских воина и двое гражданских. Среди защитников, которые снова попали на родную землю-бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. Он отмечает, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

"Сегодня есть также и хорошие новости. Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских. Среди них – двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", – рассказал Ермак.

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Он отметил, что есть раненые воины.

Освобожденные воины защищали Украину на Донецком, включая Бахмут, Запорожском и Харьковском направлениях.

"Каждый из них – герой. Наша команда, вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, продолжает выполнять задачу Президента Владимира Зеленского – вернуть всех. Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома. Будут. Слава нашим героям! Украинцы – высшая ценность государства!", – добавил глава ОП.

В Украину вернули двух незаконно вывезенных детей

Также Ермак сообщил, что в Украину вернули двух незаконно вывезенных в страну-агрессорку Россию украинских детей – 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в координации с Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем и нашей командой работает над возвращением наших детей. Россия будет привлечена к ответственности за эти преступления", – подчеркнул глава Офиса президента Украины в Telegram.

Обмен пленными между Украиной и РФ

7 марта Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четырех защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ.

Также Украина во время очередного обмена военнопленными 26 апреля вернула из российского плена 44 украинца. Среди них 42 – военнослужащие, из которых 36 рядовых и шестеро офицеров, а также двое гражданских.

Напомним, 11 июня сообщалось, что в Украину в рамках обмена военнопленными вернулись 95 человек. Среди них есть сержанты и офицеры. Удалось вернуть пленных из Мариуполя, ЧАЭС, "Азовставли", острова Змеиного и из-под Бахмута. Среди них бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

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