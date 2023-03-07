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Состоялся большой обмен: Украина вернула домой 130 защитников из российского плена

7 марта 2023, 17:05
Глава ОП сообщил, что в Украину вернули из плена в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек.
украинские военные
Украинские военные / Андрей Ермак

Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ, в результате которого домой удалось вернуть 126 наших защитников и четыре защитницы.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".

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"Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара - всего 35 человек из Донецкого направления", - добавил он.

Украинские военные
Украинские военные / t.me/dashazarivna/540

Обмен пленными между Украиной и оккупантами

На данный момент самый крупный и резонансный обмен пленными состоялся 21 сентября прошлого года. Тогда из застенков врагов удалось вернуть 215 защитников Украины - в том числе бойцов, которые защищали осажденный Мариуполь.

Позже тогдашний и.о. руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил - 200 человек обменяли на скандального политика Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина . Эта новость вызвала крайне яростную реакцию в тамошних шовинистически имперских кругах.

Как позднее утверждал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил он.

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