Украина вернула защитников Мариуполя: состоялся новый обмен пленными

Из плена вернулась лешендарная парамедик "Пташка" (Екатерина Полищук) / Фото В.Золкина

Обмен пленными произошел между Украиной и РФ, в результате чего домой вернулись защитник Мариуполя.

Об этом сообщает Суспільне. При этом в Сети уже публикуют фото украинских защитников, освобожденных из плена.

Обратим внимание, что из плена вернулись в том числе бойцы Азова. При этом обмен пленными прошел в Черниговской области.

/ Фото В.Золкина

Добавим, что среди освобожденных украинских защитников - начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук ("Пташка") и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

/ Фото В.Золкина

Обратим внимание, что по данным РБК-Украина, в рамках этого обмена российской стороне выдали бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщал Главред, рооссийские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

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