Оккупанты планируют провести трибунал над азовцами на сцене филармонии в День независимости - мэр

Оккупанты хотят провести суд над пленными в День независимости Украины / Коллаж фото Reuters, Мариупольский горсовет

Российские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга, сообщает Украинская правда.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

"Нашу жемчужину (камерная филармония –ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень многие в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя", - сказал Вадим Бойченко.

Мэр Мариуполя говорит, что в тюрьмах находятся более 10 тыс. людей, среди них много военных.

Таким образом оккупанты хотят показать хотя бы какие-то "достижения", ведь на фронте победы с их стороны отсутствуют.

Следует отметить, что подобный "трибунал" является военным преступлением, ведь в соответствии с договоренностями с ООН и Красным Крестом, пленные, сложившие оружие, не могут быть осуждены.

Бойченко не исключает, что своими действиями оккупанты хотят напугать украинских военных, которые сейчас защищают государство.

Напомним, Верховный суд РФ 2 августа признал полк "Азов" якобы "террористической организацией". Заседание проходило в закрытом режиме по требованию местной Генпрокуратуры. В суде объявили, что решение должно быть выполнено немедленно.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что пленным украинцам теперь грозит серьезная опасность, потому что существует угроза, что их могут безжалостно казнить или приговорить к пожизненному лишению свободы.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что РФ начала готовиться к суду над пленными азовцами. По его данным, через несколько суток после выхода из Азовстали в Мариуполе, все руководство полка "Азов", которое было на заводе, вывезли в Москву - командира и всех его заместителей. После этого с ними не было возможности установить какую-то связь. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся и как к ним относятся.

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