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Генерал назвал город Украины, который хотят захватить российские оккупанты

11 августа 2022, 10:27

Если российские захватчики не могут подобраться к Николаеву, то через Вознесенск они предпримут попытку прорыва в Одесскую область. Но свой шанс они упустили.

Дмитрий Марченко
Дмитрий Марченко рассказал о планах оккупантов по захвату городов Украины / Фото УНИАН

Российские оккупанты вероятно будут пробовать наступать в двух направлениях – Николаевском и Криворожском. Если у них удастся хотя бы на одном из них прорваться, то они будут перебрасывать туда остальные силы и делать его приоритетным. Об этом рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, россияне хотят оккупировать Кривой Рог для создания плацдарма, чтобы наступать на Вознесенск и Южноукраинск Николаевской области.

"Они уже пытались взять Николаев, им это не удалось, поэтому сейчас хотят обойти его, взять в кольцо и потом это кольцо уменьшить. В принципе так, как делали с Мариуполем. Но думаю, что все эти их планы будут разрушаться, как только они начнут какие-то наступательные действия", – сказал командующий обороной Николаева.

Марченко добавил, что если российские оккупанты не могут подобраться к Николаеву, то через Вознесенск они предпримут попытку прорыва в Одесскую область.

"Такое у них и было в начальных планах. Но, скажем так, свой шанс это сделать они упустили еще в марте. Поэтому сейчас им будет очень сложно, они понесут большие потери и личного состава, и техники. Оккупанты уже морально очень потрепаны и хотят бежать. Из их переговоров мы слышим, что вместо стиралок и микроволновок они начали искать надувные матрасы и резиновые лодки - собираются бежать за Днепр", - резюмировал генерал-майор.

Смотрите новости Николаева онлайн:

Как сообщал Главред, генерал-майор ВСУ и руководитель обороны Николаева Дмитрий Марченко считает, что Украина может завершить войну с Россией и одержать победу уже весной будущего года, выйдя на границы 1991-го.

При этом Марченко считает, что горячая фаза войны закончится до конца 2022 года. Дольше не выдержат ни Россия, ни Украина.

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