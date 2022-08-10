Украина может праздновать победу над РФ весной: генерал Марченко рассказал, при каком условии

Генерал Марченко / коллаж фото УНИАН

Украина может завершить войну с Россией и одержать победу уже весной будущего года, выйдя на границы 1991-го. Об этом в интервью порталу РБК-Украина рассказал генерал-майор ВСУ и руководитель обороны Николаева Дмитрий Марченко.

"Я бы не хотел браться за прогнозы. Но если у нас будет нужное количество вооружение ‒ которое нам было обещано, которое нам необходимо, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", ‒ сказал он.

По словам Марченко, точку невозврата Украина уже прошла после военных преступлений русских оккупантов в Ирпене и Буче. Поэтому говорить о каких-либо переговорах с Кремлем и о сдаче официальным Киевом какой-либо территории категорически нельзя.

"Если мы это сделаем, то мы эту войну просто переложим на плечи наших детей. Если мы оставим врагу хотя бы кусок земли, он вернется домой, сделает определенные выводы и через шесть или восемь лет нападет снова. Поэтому нам нужно отстоять всю территорию, нам нужно брать под контроль все границы Украины и не оставлять им ни одного клочка нашей земли", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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