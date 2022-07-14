Освобождение Крыма неизбежно - генерал-майор ВСУ

Украина освободит Крым / Фото УНИАН

Украина освободит оккупированные территории на Юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым. Об этом заявил командующий обороной Николаева в первые месяцы войны, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью изданию Апостроф.

По его словам, контрнаступление ВСУ в Херсонской области и ее освобождение от российских захватчиков - это неизбежный процесс.

"Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и пошли. К нему нужно очень тщательно подготовиться, провести очень хорошую разведку, нужно подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - отметил Марченко.

Генерал-майор добавил, что украинское сопротивление "невероятно хорошо" работает на Херсонщине.

"К сожалению, не могу раскрывать какие-либо подробности, но они очень эффективны. И наиболее эффективно они работают сейчас, чем в начале войны. Это наше преимущество", - сказал Марченко.

Гражданам Украины, которые оказались заложниками оккупантов в южных регионах, он посоветовал искать укрытие и находиться там.

Марченко также ответил на вопрос журналиста о том, нужно освобождать Крым вместе с Херсонской областью и Запорожьем.

"Очень сложно планировать или говорить, в каком виде будет эта операция, но она неизбежна. Нам ничего не остается, кроме как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", - заявил военный.

Как сообщал Главред, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что Крымский мост должен быть уничтожен. Это тактически необходимо, потому что он помогает российской оккупационной армии перебрасывать резервы, живую силу, технику и вооружение. При этом Крымский мост будет не единственной целью ВСУ.

Освобождение Херсона

В начале июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Херсон скоро будет освобожден, и рассказал, как именно это будет происходить. По его словам, залог успеха в освобождении Херсона - это неудобное для оккупантов расположение города на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов считает оптимистичной мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета.

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