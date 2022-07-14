УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Освобождение Крыма неизбежно - генерал-майор ВСУ

14 июля 2022, 01:33

Украине ничего не остается, кроме как освобождать все свои территории. В противном случае это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет.

Крым - это Украина
Украина освободит Крым / Фото УНИАН

Украина освободит оккупированные территории на Юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым. Об этом заявил командующий обороной Николаева в первые месяцы войны, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью изданию Апостроф.

По его словам, контрнаступление ВСУ в Херсонской области и ее освобождение от российских захватчиков - это неизбежный процесс.

"Но мы должны понимать, что это комплекс средств, а не просто встали и пошли. К нему нужно очень тщательно подготовиться, провести очень хорошую разведку, нужно подготовить артсредства. Это не будет быстро, но это неизбежная мера, и рано или поздно она состоится", - отметил Марченко.

Генерал-майор добавил, что украинское сопротивление "невероятно хорошо" работает на Херсонщине.

"К сожалению, не могу раскрывать какие-либо подробности, но они очень эффективны. И наиболее эффективно они работают сейчас, чем в начале войны. Это наше преимущество", - сказал Марченко.

Гражданам Украины, которые оказались заложниками оккупантов в южных регионах, он посоветовал искать укрытие и находиться там.

Марченко также ответил на вопрос журналиста о том, нужно освобождать Крым вместе с Херсонской областью и Запорожьем.

"Очень сложно планировать или говорить, в каком виде будет эта операция, но она неизбежна. Нам ничего не остается, кроме как освобождать все свои территории. Нельзя оставлять врагу ни клочка нашей земли, иначе это будет просто оттягивание войны еще на несколько лет", - заявил военный.

Как сообщал Главред, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко считает, что Крымский мост должен быть уничтожен. Это тактически необходимо, потому что он помогает российской оккупационной армии перебрасывать резервы, живую силу, технику и вооружение. При этом Крымский мост будет не единственной целью ВСУ.

Освобождение Херсона

В начале июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Херсон скоро будет освобожден, и рассказал, как именно это будет происходить. По его словам, залог успеха в освобождении Херсона - это неудобное для оккупантов расположение города на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов считает оптимистичной мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета.

Другие новости:

война в Украине аннексия Крыма Херсонская область Крымский мост новости Украины новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:05

Имбецил: Тарас Тополя рассказал о тех, то не может выучить украинский

01:43

"А Катя где?": Юрий Горбунов засветился в компании главных украинских красоток

01:33

Освобождение Крыма неизбежно - генерал-майор ВСУ

00:53

Анна Кошмал поймала россиян на вранье о съемках Сватов

00:51

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:42

Вакарчук попал под вражеский обстрел

00:17

Евгения Гапчинская рассказала о разбитом доме и как Горбунов помог ей выйти из кризиса из-за войныВидео

00:12

"Пародия на желтую прессу": Галкин высмеял российские СМИ и новости о нем

13 июля, среда
23:53

Над городом клубы дыма: в Новой Каховке вновь уничтожили вражеские боеприпасыВидео

23:25

"Независимая Бурятия": Подоляк высмеял "признание" Северной Кореей ОРДЛО

23:02

"Украина будет очень жестко реагировать": Зеленский отреагировал на признание КНДР псевдореспубликВидео

22:46

Есть прогресс, скоро согласуем с ООН детали "зернового коридора" - Зеленский

22:34

Живое воплощение роскоши: Санта Димопулос сверкнула фигурой в платье с неприлично глубоким вырезом

22:23

Россияне "зажимают" деньги на армию и сомневаются в победе - соцопрос

22:19

"Много людей погибнет и будут большие разрушения": астрологи назвали кровавые даты для УкраиныВидео

22:02

Минус склад оккупантов: на Херсонщине возле Крыма прогремели взрывыВидео

21:37

Россия согласилась на перемирие: подробности переговоров в СтамбулеВидео

21:36

Следующие "горячие точки" войны и остановится ли Путин после захвата Донбасса: прогнозы экспертов

21:04

"Идеальный мужчина"-потрошитель: что известно о жестоком убийце, расчленившем свою девушку

20:20

Бойцы ВСУ героически отбили вражеские штурмы Харькова и Бахмута - ГенштабВидео

Реклама
20:10

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Украина в срочном порядке разрывает дипломатические отношения с КНДРВидео

20:02

Царица черных ягод: убедительные поводы есть ежевику каждый день

19:55

"Как скальпелем хирург": Резников поведал об успехах работы HIMARS по россиянам

19:55

В Украине с 1 октября женщинам могут запретить выезд за границу: кто попал в списокВидео

19:45

Любитель ядерного оружия Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу - СМИВидео

19:36

Сказочная удача, большие деньги или крепкая семья: 3 знака зодиака не будут знать бед до конца летаВидео

19:35

Зеленский ошеломил количеством украинцев в РФ и издевательствами оккупантов над нимиВидео

19:32

Россия пугает от бессилия: станет ли Путин создавать новый СССРмнение

19:21

"Это позор, это преступление!": Гиркин жалуется, что Россия бросила "ЛДНР"Видео

19:06

Россияне в Белгородской области РФ начали бить окна и плитку в домах - во всем винят ВСУ

18:58

Европа разрешила РФ возить в Калининград подсанкционные товарыВидео

18:53

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

18:43

В Турции завершились переговоры между Украиной и РФ по "зерновому коридору": первые подробностиВидео

18:32

Гороскоп на завтра, 14 июля 2022: Скорпионам – денежная удача, Козерогам – поездка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

17:52

В Украину ворвется адская жара и налетит аномалия: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

17:50

Покушение на херсонского гауляйтера Сальдо: он в больнице в тяжелом состоянииВидео

17:34

4 "плохие" привычки, которыми женщина унижает себя перед мужчиной

17:32

На войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – ДаниловВидео

17:21

Удар по складу оккупантов в Новой Каховке: огромную воронку видно со спутникаВидео

Реклама
17:15

"Не держите сбережения в гривне": экономист дал украинцам ценные советы в период войныВидео

16:57

"В мире такого еще не было": РФ выпустила по Украине все виды ракетВидео

16:44

Бойцы ВСУ нанесли удар по войскам РФ на Слобожанщине: разбили склад с боеприпасами и техникуВидео

16:38

Сама вызвалась на войну: в Украине погибла первая оккупантка из армии РФВидео

16:29

Исторический момент: евро впервые за 20 лет стал дешевле доллараВидео

16:23

День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца

16:16

Смеялись все: Кошевой рассказал бойцами ВСУ нецензурный анекдот об АрестовичеВидео

16:08

HIMARS в деле: оккупанты берегут запасы снарядов из-за невероятной атаки ВСУ на Луганщине - WSJВидео

15:51

Педан жестко обратился к Ефросининой и Поляковой за русский язык

15:47

Как отстирать пятна от ягод: 7 эффективных способов, которые не оставят на ткани ни следа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять