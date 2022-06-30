ВСУ получили HIMARS и могут ударить по Крымскому мосту: эксперт назвал условие

Можно ли нанести удар по Крымскому мосту из РСЗО HIMARS / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

На вооружение ВСУ поступили американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В комплекте с ними союзники поставили реактивные снаряды дальностью до 80 км. Если бы речь шла об оперативно-тактических ракетах для HIMARS дальностью до 300 км, то украинские защитники смогли бы наносить удары по Крымскому мосту. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, HIMARS может стрелять неуправляемыми ракетами (расстояние 30-40 км), управляемыми реактивными снарядами (80 км). Также вместо этих пакетов в РСЗО может заряжаться одна оперативно-тактическая ракета – у нее дальность 300 км.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ ударить из HIMARS по Крымскому мосту, Сунгуровский ответил так: "Пока это нереально. Это было бы реально, если бы нам вместе с HIMARS дали еще и ракеты. А ракет пока нет".

"Нам дают управляемые снаряды с дальностью до 80 км, но это не 300 км, которые может дать оперативно-тактическая ракета, которая может входить в боекомплект. Такого оружия мы пока не получили", - добавил директор военных программ Центра Разумкова.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Волонтер ВСУ, блогер и офицер Юрий Касьянов рассказал, что у Украины есть возможность нанести удар не только по Крымскому мосту, но и по Кремлю. По словам военного, украинские войска не идут на такие действия, чтобы российская пропаганда не использовала их в своих целях. Остается важным, чтобы все понимали, что Россия первая напала на Украину.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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