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ВСУ получили HIMARS и могут ударить по Крымскому мосту: эксперт назвал условие

30 июня 2022, 09:40

В РСЗО HIMARS можно зарядить одну оперативно-тактическую ракету – у нее дальность 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост.

Можно ли нанести удар по Крымскому мосту РСЗО HIMARS
Можно ли нанести удар по Крымскому мосту из РСЗО HIMARS / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

На вооружение ВСУ поступили американские реактивные системы залпового огня HIMARS. В комплекте с ними союзники поставили реактивные снаряды дальностью до 80 км. Если бы речь шла об оперативно-тактических ракетах для HIMARS дальностью до 300 км, то украинские защитники смогли бы наносить удары по Крымскому мосту. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, HIMARS может стрелять неуправляемыми ракетами (расстояние 30-40 км), управляемыми реактивными снарядами (80 км). Также вместо этих пакетов в РСЗО может заряжаться одна оперативно-тактическая ракета – у нее дальность 300 км.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ ударить из HIMARS по Крымскому мосту, Сунгуровский ответил так: "Пока это нереально. Это было бы реально, если бы нам вместе с HIMARS дали еще и ракеты. А ракет пока нет".

"Нам дают управляемые снаряды с дальностью до 80 км, но это не 300 км, которые может дать оперативно-тактическая ракета, которая может входить в боекомплект. Такого оружия мы пока не получили", - добавил директор военных программ Центра Разумкова.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Волонтер ВСУ, блогер и офицер Юрий Касьянов рассказал, что у Украины есть возможность нанести удар не только по Крымскому мосту, но и по Кремлю. По словам военного, украинские войска не идут на такие действия, чтобы российская пропаганда не использовала их в своих целях. Остается важным, чтобы все понимали, что Россия первая напала на Украину.

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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