Уничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФ

Крымский мост возможно разрушить / most.life

У Украины есть возможность разрушить построенный оккупантами Крымский мост и даже нанести удары по Кремлю. Но украинские военные не делают этого по одной причине. О чем идет речь, во время чата на Главреде рассказал волонтер, блогер, военнослужащий ВСУ Юрий Касьянов.

"Я бы очень хотел, чтобы война перекинулась на российскую территорию, чтобы россияне тоже ощутили, что такое война, потому что у нас гражданских гибнет куда больше, чем военных, и разрушается инфраструктура. Я бы хотел, чтобы российское общество всё это ощутило. Но украинская армия таких ударов по территории РФ не наносит, и сейчас никто не может сказать, что мы напали на Россию. Наоборот, Россия для всех - стопроцентный агрессор", - сказал Касьянов.

Впрочем, по его словам, Крымский мост возможно разрушить. Также есть разные варианты уничтожить авиацию России на их аэродромах.

"У нас есть силы, которые могут это сделать и без всяких ракет. Даже Кремль находится под угрозой", - отметил военный.

Однако, по его словам, если мы предпримем какие-то действия, российская пропаганда тут же начнёт раскручивать истерику по поводу того, что на Россию напали.

"А этот лозунг будет консолидировать российское общество. И в глазах российского общества эта война будет выглядеть более справедливой. Пока что они помнят, что это они первые напали", - резюмировал Касьянов.

Уничтожение крейсера Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что 14 моряков экипажа российского военного корабля Москва доставили в оккупированный Севастополь. Судьба остального экипажа, среди которых еще 496 человек, неизвестна.

Поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли, рассказал спикер Морской охраны Госпогранслужбы. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

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