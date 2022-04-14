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Крейсер Москва ушел на дно: в РФ признали потерю подбитого ВСУ флагмана ЧФ

14 апреля 2022, 23:00

Крейсер рашистов был подбит ударом ВСУ.

Ракетный крейсер Москва
Ракетный крейсер Москва / Фото Википедия

Получивший повреждения после попадания ракетами ВСУ флагман Черноморского флота РФ российский ракетный крейсер Москва затонул.

О потере боевого корабля сообщает российское министерство обороны.

"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - заявляет минобороны РФ.

Ранее в США сообщали, что пожар на ракетном крейсере Москва продолжается.

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При этом судно все еще находилось на плаву и направлялось в Севастополь.

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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Черное море война России и Украины крейсер Москва
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