"Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ход

Ракетный крейсер Москва / mil.ru

Вооруженные силы Украины несли удар по флагману Черноморского флота РФ, ракетному крейсеру Москва.

Как пишет волонтер Серж Марко (Александр Карпюк) в Facebook, по крейсеру ударили две противокорабельные ракеты Нептун.

Он не исключил, что флагману ЧФ РФ может потребоваться тактическое затопление.

В свою очередь экс-нардеп Сергей Высоцкий рассказал, что в Москву попали две ракеты из двух выпущенных.

"Весь Черноморский флот России выведен для осуществления срочных спасательных мер!", - пишет он в соцсетях.

А советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что в ближайший год крейсер будет не боеспособен.

Кроме того, в Сети также опубликовали аудио, в котором якобы обсуждается попадание в крейсер Москва.

"Крейсер горит", - рассказал один из собеседников.

Вместе с тем источник уточняет, что крейсер утратил ход и находится в 25 милях от острова Змеиный. При этом на палубе наблюдается пламя. К нему на помощь выдвинулись 5 кораблей технической помощи.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что с крейсером Москва произошло ЧП. "Это именно тот корабль, который послали "нах*й" наши защитники на острове Змеином", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили очередной корабль Российской Федерации. Об этом 7 марта сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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