"Русский корабль, иди на*": в Черном море украинские военные уничтожили российское судно

Враг несет очередные потери. Под Одессой уничтожен российский военный корабль.
Украинские военные уничтожили очередной корабль Российской Федерации. Об этом 7 марта сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Немного держали интригу, но сейчас уже могу сказать. "Русский корабль, пошел на*". У врага - потери, а наши - молодцы. Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль", — сказал он.
При этом Братчук не уточнил другие подробности.
Как сообщал Главред, на днях Вооруженные силы Украины атаковали один из больших десантных кораблей РФ, которые находились в территориальных водах Украины в районе Одессы.
Напомним, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.
"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.
Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".
Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.
Другие новости:
- РФ собралась атаковать Киев, Харьков, Чернигов и Николаев, но их ждет "сюрприз" - Минобороны
- "Россияне убивают, насилуют – так не должно быть": в Украину прибывают первые британские добровольцы
- Украина победит в войне с Россией - руководитель МИД Франции
- Армия бомжей и бродяг: почему Россия проиграла войну, а Украина еще ее не выиграла
- Украинская "ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейля Молотова