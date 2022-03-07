"Русский корабль, иди на*": в Черном море украинские военные уничтожили российское судно

Корабль РФ уничтожен под Одессой / Фото Reuters

Украинские военные уничтожили очередной корабль Российской Федерации. Об этом 7 марта сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Немного держали интригу, но сейчас уже могу сказать. "Русский корабль, пошел на*". У врага - потери, а наши - молодцы. Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль", — сказал он.

При этом Братчук не уточнил другие подробности.

Как сообщал Главред, на днях Вооруженные силы Украины атаковали один из больших десантных кораблей РФ, которые находились в территориальных водах Украины в районе Одессы.

Напомним, украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

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"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

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