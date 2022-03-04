Под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл детали

Защитники Одессы / Facebook/28brigade

Вооруженные силы Украины атаковали один из больших десантных кораблей РФ, которые находились в территориальных водах Украины в районе Одессы.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Только что наши накрыли один из больших десантных кораблей, которые болтались возле Одессы в последние дни. Слава Одессе! Слава Украине!" – написал Гончаренко.

Добавим, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что в акватории Одессы российские захватчики нанесли огневой удар по торговому судну Helt.

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Судно находилось у входа в Одесский залив. В результате обстрела оно раскололось и пошло на дно.

Отмечается, что экипаж уничтоженного РФ судна состоял из шести человек — четырех украинцев и двоих россиян.

Издание пишут, что двое сумели спастись на плоту — кок и боцман. Моряки находятся в спасательной шлюпке и пытаются грести к берегу.