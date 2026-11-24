Главное:
- Пеллегрини назвал позорным голосование евродепутатов от партии SMER
- Четыре из восьми голосов "против" отдали словаки
- Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей
Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал четырех евродепутатов от правящей партии SMER премьера Роберта Фицо, которые проголосовали против резолюции Европарламента о возвращении украинских детей, похищенных страной-агрессором Россией. Он назвал их решение позорным и заявил, что сам поддержал бы этот документ. Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини заявил словацкому изданию Aktuality.sk.
Речь идет о Любоше Благе, Катарине Рот Неведяловой, Юдите Лашшаковой и Эрике Калинаке. Резолюцию 12 ноября поддержали 536 евродепутатов, восемь выступили против, ещё 37 - воздержались.
По словам Пеллегрини, 99% евродепутатов встали на сторону украинских детей, и лишь восемь выступили против, причем четверо из них - из Словакии. Президент назвал такое голосование неправильным, досадным и позорным.
Что Пеллегрини сказал о голосовании партии Фицо
Глава государства поставил под сомнение целесообразность политизации вопроса о возвращении детей. Он подчеркнул, что речь идет о последствиях российской агрессии против Украины, а не об обычном политическом споре.
Пеллегрини также прямо сказал, как поступил бы на месте евродепутатов.
"Если бы я был там, я бы точно проголосовал за это", - заявил Пеллегрини.
По его словам, он не понимает, почему депутаты не поддержали возвращение детей к родителям и на родину. Такая позиция создает негативный образ Словакии, а объяснить её политической целесообразностью невозможно, считает президент.
Как евродепутаты SMER объяснили своё решение
Как писало словацкое издание Noviny.sk, Любош Блага назвал резолюцию антироссийской пропагандой, а Эрик Калинак - заявил, что её пункты не имеют смысла и не отражают реальность. От коллег по партии отмежевалась лишь евродепутат от SMER Моника Беньова, проголосовавшая "за".
Свой выбор она объяснила кратко и без оценок со стороны однопартийцев.
"Я голосовала так, как мне подсказывала совесть. Не буду комментировать голосование других", - сказала Беньова.
Сколько украинских детей вывезла Россия
В резолюции Европарламента говорится о 20 651 подтвержденном случае депортации или принудительного перемещения украинских детей по состоянию на сентябрь 2026 года. Вернуть домой удалось лишь 2 752 детей - таковы были данные на 28 октября, пишет Euronews.
Еще около 1,6 млн украинских детей, по оценкам евродепутатов, находятся на оккупированных территориях. В резолюции подчеркивается, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и государства - члены ЕС призвали признать это.
Европарламент требует немедленно и безоговорочно вернуть всех детей. Их возвращение, согласно тексту документа, не должно зависеть от территориальных или каких-либо других уступок.
Как мир реагировал на похищение украинских детей
Тема депортации детей стала одной из ключевых в международном давлении на Россию.
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным вывозом украинских детей с оккупированных территорий.
- В мае 2025 года Европарламент принял резолюцию с требованием вернуть депортированных Россией детей.
- В сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп подписал закон (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), который прямо определяет принудительную депортацию украинских детей как основание для санкций - блокировки активов и визовых запретов.
- 12 ноября 2026 года Европарламент призвал признать действия России в отношении детей геноцидом.
Американские санкции могут коснуться не только тех, кто непосредственно вывозил детей, но и должностных лиц, учреждений и посредников, которые это организовывали.
Какова позиция Пеллегрини по поводу войны в Украине
В то же время сам Пеллегрини призывает Европу искать путь к завершению войны. 5 ноября после саммита президентов Вышеградской четверки в Тренчине он заявил, что Европейский Союз должен участвовать в переговорах о прекращении боевых действий, сообщило чешское агентство ČTK.
Свою позицию он объяснил последствиями войны для экономик стран ЕС.
"Эта война начинает изнурять Европу морально и экономически. Миллиарды, необходимые для помощи Украине в обороне от агрессора, в конечном итоге не поступают в больницы, школы и инфраструктуру отдельных государств-членов", - сказал Пеллегрини.
По словам президента Словакии, невозможно ежегодно тратить до 100 млрд евро на изнурительную войну и ничего не делать для прекращения боевых действий.
В то же время в совместной декларации президенты стран V4 выразили поддержку Украине, призвали к справедливому и прочному миру и поддержали дальнейшее расширение ЕС.
Словакия и война в Украине - новости
Как сообщал Главред, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет платить за войну в Украине. Такое резкое заявление он сделал перед саммитом НАТО. Это произошло в конце июня 2026 года.
Впоследствии словацкий премьер продолжил критиковать Запад. Фицо заявил о риске войны между НАТО и Россией и раскритиковал поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал осенью 2026 года.
Отдельно Фицо высказался о финансировании Киева со стороны Евросоюза. Он допустил возможность блокирования 90 миллиардов евро для Украины. При этом Фицо подчеркнул, что он "не самоубийца".
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