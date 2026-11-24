Четверо словацких евродепутатов оказались среди восьми, кто выступил против возвращения депортированных Россией детей.

https://glavred.info/world/ganebne-golosuvannya-shchodo-ditey-prezident-slovachchini-zasudiv-partiyu-fico-10814858.html Ссылка скопирована

Петер Пеллегрини назвал позорным голосование по поводу детей из Украины, похищенных РФ / Коллаж: Главред, фото: Омбудсмен Украины, УНИАН

Главное:

Пеллегрини назвал позорным голосование евродепутатов от партии SMER

Четыре из восьми голосов "против" отдали словаки

Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей

Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал четырех евродепутатов от правящей партии SMER премьера Роберта Фицо, которые проголосовали против резолюции Европарламента о возвращении украинских детей, похищенных страной-агрессором Россией. Он назвал их решение позорным и заявил, что сам поддержал бы этот документ. Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини заявил словацкому изданию Aktuality.sk.

Речь идет о Любоше Благе, Катарине Рот Неведяловой, Юдите Лашшаковой и Эрике Калинаке. Резолюцию 12 ноября поддержали 536 евродепутатов, восемь выступили против, ещё 37 - воздержались.

видео дня

По словам Пеллегрини, 99% евродепутатов встали на сторону украинских детей, и лишь восемь выступили против, причем четверо из них - из Словакии. Президент назвал такое голосование неправильным, досадным и позорным.

Что Пеллегрини сказал о голосовании партии Фицо

Глава государства поставил под сомнение целесообразность политизации вопроса о возвращении детей. Он подчеркнул, что речь идет о последствиях российской агрессии против Украины, а не об обычном политическом споре.

Пеллегрини также прямо сказал, как поступил бы на месте евродепутатов.

"Если бы я был там, я бы точно проголосовал за это", - заявил Пеллегрини.

По его словам, он не понимает, почему депутаты не поддержали возвращение детей к родителям и на родину. Такая позиция создает негативный образ Словакии, а объяснить её политической целесообразностью невозможно, считает президент.

Роберт Фицо / Инфографика: Главред

Как евродепутаты SMER объяснили своё решение

Как писало словацкое издание Noviny.sk, Любош Блага назвал резолюцию антироссийской пропагандой, а Эрик Калинак - заявил, что её пункты не имеют смысла и не отражают реальность. От коллег по партии отмежевалась лишь евродепутат от SMER Моника Беньова, проголосовавшая "за".

Свой выбор она объяснила кратко и без оценок со стороны однопартийцев.

"Я голосовала так, как мне подсказывала совесть. Не буду комментировать голосование других", - сказала Беньова.

Сколько украинских детей вывезла Россия

В резолюции Европарламента говорится о 20 651 подтвержденном случае депортации или принудительного перемещения украинских детей по состоянию на сентябрь 2026 года. Вернуть домой удалось лишь 2 752 детей - таковы были данные на 28 октября, пишет Euronews.

Еще около 1,6 млн украинских детей, по оценкам евродепутатов, находятся на оккупированных территориях. В резолюции подчеркивается, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и государства - члены ЕС призвали признать это.

Европарламент требует немедленно и безоговорочно вернуть всех детей. Их возвращение, согласно тексту документа, не должно зависеть от территориальных или каких-либо других уступок.

Как мир реагировал на похищение украинских детей

Тема депортации детей стала одной из ключевых в международном давлении на Россию.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным вывозом украинских детей с оккупированных территорий.

В мае 2025 года Европарламент принял резолюцию с требованием вернуть депортированных Россией детей.

В сентябре 2026 года президент США Дональд Трамп подписал закон (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), который прямо определяет принудительную депортацию украинских детей как основание для санкций - блокировки активов и визовых запретов.

12 ноября 2026 года Европарламент призвал признать действия России в отношении детей геноцидом.

Американские санкции могут коснуться не только тех, кто непосредственно вывозил детей, но и должностных лиц, учреждений и посредников, которые это организовывали.

Какова позиция Пеллегрини по поводу войны в Украине

В то же время сам Пеллегрини призывает Европу искать путь к завершению войны. 5 ноября после саммита президентов Вышеградской четверки в Тренчине он заявил, что Европейский Союз должен участвовать в переговорах о прекращении боевых действий, сообщило чешское агентство ČTK.

Свою позицию он объяснил последствиями войны для экономик стран ЕС.

"Эта война начинает изнурять Европу морально и экономически. Миллиарды, необходимые для помощи Украине в обороне от агрессора, в конечном итоге не поступают в больницы, школы и инфраструктуру отдельных государств-членов", - сказал Пеллегрини.

По словам президента Словакии, невозможно ежегодно тратить до 100 млрд евро на изнурительную войну и ничего не делать для прекращения боевых действий.

В то же время в совместной декларации президенты стран V4 выразили поддержку Украине, призвали к справедливому и прочному миру и поддержали дальнейшее расширение ЕС.

Словакия и война в Украине - новости

Как сообщал Главред, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет платить за войну в Украине. Такое резкое заявление он сделал перед саммитом НАТО. Это произошло в конце июня 2026 года.

Впоследствии словацкий премьер продолжил критиковать Запад. Фицо заявил о риске войны между НАТО и Россией и раскритиковал поддержку Украины. Соответствующее заявление он сделал осенью 2026 года.

Отдельно Фицо высказался о финансировании Киева со стороны Евросоюза. Он допустил возможность блокирования 90 миллиардов евро для Украины. При этом Фицо подчеркнул, что он "не самоубийца".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред