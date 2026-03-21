"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

Виталий Кирсанов
21 марта 2026, 19:50
Словакия может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины.
Словакия может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины
Словакия может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Фицо заступился за венгерского премьер-министра Виктора Орбана
  • Братислава, как и Будапешт, может заблокировать кредит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в будущем может поддержать блокирование кредита Европейского союза для Украины на сумму 90 млрд евро, присоединившись к позиции Венгрии. Об этом он рассказал в интервью изданию Aktuality.

Он также выразил поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану, который выступает против предоставления финансовой помощи Киеву, связывая свою позицию с прекращением поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

По словам Фицо, Орбан "политически прав", добавив, что президент Украины Владимир Зеленский "не может управлять Европейским союзом".

Словацкий премьер отметил, что допускает сценарий, при котором Братислава также может заблокировать кредит, однако не уточнил, при каких условиях это возможно.

Он вновь подчеркнул свою точку зрения, согласно которой остановка работы нефтепровода "Дружба" имеет политическую подоплёку и связана с антироссийской позицией. При этом Фицо заявил, что поставки российской нефти, по его мнению, могли бы способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

Кроме того, он прокомментировал свой отказ от поездки в Украину на встречу с Зеленским, заявив, что не считает такой визит безопасным. По его словам, он не намерен "рисковать", учитывая отношение к нему в Киеве.

"Я не дам водить себя за нос. Вы не можете, господин редактор, в одном предложении сказать: "Роберт, ты чрезвычайно непопулярный политик в Киеве, так приезжай в Киев, загляни ко мне". Я же не настолько самоубийца", - заверил Фицо.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Кредит ЕС Украине - главное

Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Украина может получить около 30 млрд евро от стран Северной Европы и Балтии на военные нужды, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать ранее согласованный кредит Европейского союза на сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

О персоне: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

