'Его могут застрелить': у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев

Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач утверждает, что в Украине якобы есть люди, способные застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Прямую речь соратника Фицо об Украине приводит словацкое издание Dennik.
Отметим, что заявление словацкий министр сделал после слов президента Украины Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на фоне споров о блокировании кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.
По словам Такача, в связи с этим он рекомендует Роберту Фицо не ехать в Киев и "вообще никоим образом не ступать на территорию Украины".
Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.
Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.
О персоне: Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
