В доме запахнет свежестью и уютом: нужны только две копеечные вещи

Легкий аромат для любой комнаты можно создать из доступных ингредиентов.

https://glavred.info/lifehack/v-domi-zapahne-svizhistyu-ta-zatishkom-potribni-lishe-dvi-kopiychani-rechi-10760567.html Ссылка скопирована

Что сделать, чтобы в доме пахло свежестью и роскошью

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы в доме приятно пахло

Во сколько это обойдется

Все больше людей отказываются от магазинных освежителей и переходят на простой домашний способ, который обеспечивает легкий аромат в любой комнате. Набирающий популярность метод требует всего двух доступных вещей — эфирного масла и обычных ватных дисков.

видео дня

По данным The Times of India, несколько капель лаванды, лимона, эвкалипта или перечной мяты на ватном диске способны мгновенно изменить атмосферу в помещении. Такие масла не только пахнут, но и обладают антибактериальными свойствами.

Наилучший эффект дает размещение дисков возле батарей или других источников тепла, а добавление нескольких капель спирта ускоряет испарение аромата. Обновлять импровизированный ароматизатор рекомендуют раз в две недели.

Популярность метода объясняют не только простотой, но и пользой: эфирные масла поглощают неприятные запахи, успокаивают нервную систему и создают ощущение уюта без лишних затрат.

Стоимость таких ароматов тоже привлекательна. В Украине флакон эфирного масла можно найти от 22 гривен, а цена качественных вариантов достигает более 200 гривен за 10 мл. Ватные диски также остаются бюджетным товаром: от 5 гривен за пачки и от 15 гривен за небольшие упаковки, тогда как популярные пачки по 100–120 штук стоят в среднем 35–75 гривен.

Этот способ делает приятный запах в доме самым дешевым и простым способом создать уют — без химии и лишних усилий.

Об источнике: Times of India Times of India — индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное СМИ, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым надежным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред