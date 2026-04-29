Как узнать, что холодильник работает неправильно: простой тест без инструментов

Руслан Иваненко
29 апреля 2026, 05:16
Эксперты рассказали, как с помощью простого теста с бумагой можно быстро проверить герметичность холодильника в домашних условиях.
Простой тест показывает потерю герметичности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как проверить герметичность холодильника дома
  • Почему техника летом ломается чаще

В теплое время года бытовые холодильники работают с повышенной нагрузкой, что часто приводит к скрытым неисправностям.

Главред решил рассказать о простом тесте с бумагой, который помогает выявить проблемы с герметичностью холодильника

Эксперты предупреждают: даже незначительное нарушение в работе техники может привести к потере холода, ускоренному порче продуктов и появлению посторонних запахов, пишет Express.

Специалисты отмечают, что одной из самых распространенных причин таких проблем является нарушение герметичности дверцы холодильника. Именно уплотнитель отвечает за удержание холодного воздуха внутри камеры, и его износ часто остается незамеченным при повседневном использовании.

Как проверить состояние уплотнителя

Чтобы проверить состояние уплотнителя, эксперты советуют провести простой бытовой тест. Достаточно зажать между дверцами холодильника полоску бумаги или пищевой пленки, после чего закрыть дверцы и попытаться вытащить ее. Если материал выходит без сопротивления, это может свидетельствовать о недостаточном прилегании уплотнителя и потере герметичности.

По словам специалистов, поврежденный или изношенный уплотнитель постепенно нарушает температурный баланс внутри холодильника. Из-за постоянного попадания теплого воздуха техника вынуждена работать интенсивнее, чтобы поддерживать заданный режим охлаждения.

Последствия неисправности уплотнителя

Последствия такой неисправности могут быть комплексными. Температура внутри камеры становится нестабильной, что приводит к неравномерному охлаждению продуктов. В результате молочные продукты, мясо и готовые блюда портятся значительно быстрее. Кроме того, повышенная влажность и колебания температуры создают благоприятные условия для развития бактерий, что вызывает появление неприятных запахов.

Что делать, если гудит холодильник
Что делать, если гудит холодильник / Инфографика: Главред

Отдельно эксперты обращают внимание на экономический аспект проблемы. Из-за утечки холода холодильник потребляет больше электроэнергии, а постоянная перегрузка компрессора может сократить срок службы техники и привести к дорогостоящему ремонту.

Сколько потребляет холодильник и что такое класс энергопотребления — смотрите в видео.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

