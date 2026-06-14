Путин "тронул" Трампа по телефону и выдвинул требования Зеленскому

Кремль раскрыл подробности беседы Путина с Трампом в день его 80-летия.

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Путин позвонил Трампу / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

О чем Путин говорил с Трампом:

Путин поздравил Трампа с днем рождения, тот якобы был "тронут"

Трамп выступил за прекращение боевых действий и якобы готов оказывать влияние на Киев и Европу

Путин снова предложил Зеленскому приехать в Москву

Лидер РФ Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу в честь его 80-летия. Разговор длился ровно 55 минут. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По его словам, Путин поздравил Трампа с 80-летием. Ушаков утверждает, что Трамп якобы был "тронут" поздравлениями, поблагодарил и сообщил, что Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.

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Они также обсудили отношения между США и РФ и войну в Украине. Помощник Путина заявил, что Трамп в разговоре с Путиным выступил за прекращение боевых действий в Украине и выразил готовность "влиять на Киев и европейских партнеров".

Также, по словам российской стороны, Путин заявил Трампу, что удары Киева по российской инфраструктуре якобы не изменят ситуацию на поле боя. Он также в очередной раз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если хочет встретиться.

Кроме того, стороны договорились, что спецпосланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время снова посетят Россию. Ушаков также сообщил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что Зеленскому "не стоит забывать трагедию Холокоста".

По словам Ушакова, поздравления носили неформальный характер и отражали уважение Путина к "бойцовским качествам" Трампа.

В РФ растет недовольство Путиным — мнение эксперта

Политолог Иван Преображенский рассказал, что сама война вряд ли вызовет массовые протесты в РФ, однако экономические последствия могут стать триггером социального недовольства. По его словам, в России растет количество невыплат зарплат, что напоминает кризисные явления 1990-х годов.

Эксперт также отметил, что в обществе уменьшается вера в скорое завершение войны, что постепенно превращается в рост недоверия к власти и лично Путину.

"Я бы интерпретировал это так: они перестают верить в то, что она наконец может закончиться. А раз они перестают в это верить, они начинают не доверять — как это звучит в языке соцопросов — и на самом деле быть недовольными Путиным. Потому что они понимают: это лично его заслуга, что этого не происходит. Он тот стопор, который не позволяет закончить войну", — отметил он в интервью Главреду.

Переговоры о завершении войны — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кишиневе. Они обсудили мирные инициативы и перспективы дипломатических контактов в ближайшее время.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский должны принять участие в рабочей встрече лидеров G7 во Франции, которая состоится 15-17 июня. Во время телефонного разговора с Трампом 14 июня Зеленский подтвердил, что встреча на саммите G7 состоится.

Как ранее сообщал Главред, Путин угрожал усилением ударов по Украине в ответ на атаки на территории РФ, заявляя, что война якобы начата не Россией.

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О личности: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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