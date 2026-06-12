Украина побеждает в войне: Bloomberg предупредил о возможном отчаянном шаге Путина

2026 год оказался иным, чем предыдущие, подчеркивает издание.

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Украина выиграет войну, но разъяренный Путин может пойти на отчаянный шаг / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/news_kremlin

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Украина наращивает преимущество на фронте

Потери РФ растут с каждым месяцем

Риски эскалации со стороны Путина остаются

Украина на фоне обострения глобальной напряженности стала едва ли не единственным позитивным сигналом для международных аналитиков. Издание Bloomberg отмечает, что Киев демонстрирует на фронте лучшие результаты за последние годы, тогда как российские потери стремительно растут, а темпы наступления замедляются.

Аналитики предполагают, что если динамика сохранится, Кремль могут заставить к переговорам на приемлемых условиях.

Сможет ли Украина удержать преимущество

В материале подчеркивается, что, несмотря на положительные изменения, следует избегать чрезмерного оптимизма.

"Остаются насущные вопросы о том, как долго продлится этот период преимущества Украины и насколько опасным может быть загнанный в угол российский президент Владимир Путин", — предупреждает издание.

2026 год стал переломным: российские войска продвигаются значительно медленнее, чем в предыдущие годы, хотя потери остаются рекордными — ориентировочно 35 тысяч убитых, раненых или пропавших без вести ежемесячно. Украинские силы тем временем возвращают локальные участки благодаря точечным контратакам.

Дроны меняют правила игры

Bloomberg подчеркивает, что ключевым фактором стало технологическое преимущество Украины. Разработка малых дронов сократилась с лет до недель, а иногда — до дней. Вдоль фронта сформировалась фактически сплошная "зона смерти", где любое передвижение российских подразделений становится смертельно рискованным.

В публикации отмечается: "Импульс изменился в основном благодаря беспилотным технологиям мирового уровня, которыми обладает Украина". Именно это, по оценкам аналитиков, впервые за долгое время создает преимущество для обороняющейся стороны.

Европейский контекст тоже изменился

Поражение Виктора Орбана на выборах в апреле лишило Кремль ключевого союзника в ЕС. Это сняло постоянное препятствие для принятия новых пакетов финансовой помощи Украине и укрепило единство европейских столиц в вопросе поддержки Киева.

В то же время издание предупреждает, что это не означает, что победа близка. Москва удерживает значительные территории на востоке, а Путин, как и прежде, стремится к политическому подчинению Украины. Аналитики предполагают, что если украинские силы продолжат наносить значительные потери российской армии и давить на экономику РФ, это может исчерпать даже готовность Кремля принимать "чрезмерные расходы".

Риски эскалации остаются

Под давлением Путин может прибегнуть к более агрессивным методам. Он годами использует ядерные угрозы, диверсии и гибридные атаки, пытаясь расшатать поддержку Украины среди союзников.

"Путин не готовится к Третьей мировой войне: его вооруженные силы едва справляются с тем боем, в котором они находятся. Но он, вероятно, надеется, что военное запугивание заставит европейские государства ослабить свою поддержку Украины или отказаться от ударов по российским городам. Или, возможно, он верит, что угроза эскалации вызовет благоприятное дипломатическое вмешательство со стороны президента США Дональда Трампа", — отмечает Bloomberg.

В НАТО также не исключают сценария провокации — например, кратковременной оккупации части Эстонии с последующим быстрым отводом войск, чтобы продемонстрировать якобы неспособность Альянса.

Война вступает в новую фазу

Аналитики добавляют, что нынешняя динамика складывается в пользу Украины, но именно это делает ситуацию потенциально более опасной. Кремль, поставивший все на победу, может реагировать непредсказуемо.

"Конфликт, который сейчас складывается в пользу "хороших парней", может стать опаснее, прежде чем закончится", — резюмирует Bloomberg.

Что может заставить Путина согласиться на переговоры — мнение эксперта

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что ближайшие месяцы могут стать ключевыми для развития войны в Украине. По его мнению, ситуация на фронте и итоги нынешнего российского наступления повлияют не только на военную сферу, но и на политические и экономические процессы.

Эксперт предполагает, что если наступление РФ не принесет ожидаемых результатов и будет сопровождаться значительными потерями, это может вызвать серьезные изменения как внутри России, так и на международной арене.

По словам Преображенского, такое развитие событий способно подтолкнуть партнеров Москвы, в частности Китай, к усилению давления на Кремль. Он считает, что опасения относительно возможного военного поражения России могут заставить Владимира Путина согласиться на переговоры на условиях, которые пока еще выглядят для него приемлемыми.

Война России против Украины — последние новости по теме

Как писал Главред, в Москве состоялась встреча послов стран Е3 с представителем российского МИД. Послы Великобритании, Франции и Германии передали заместителю Лаврова — Михаилу Галузину условия дипломатического завершения войны России против Украины.

Кроме того, в последнее время активизировались разговоры об участии Европы в мирных переговорах. В частности, Германия, Франция, Великобритания вместе с Киевом ищут механизм привлечения Путина к переговорам.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не исключает необходимость прямого диалога между Зеленским и Путиным, считая, что встреча лидеров может положить конец войне. Трамп подчеркнул роль Америки в сближении сторон к переговорам, одновременно указывая, что окончательное решение должны принять непосредственно Украина и Россия.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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