Налет дронов на Крым: после взрывов вспыхнул пожар, Симферополь - частично без света

Что известно о ночной атаке - кратко:
- В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар возле ТЭЦ
- В городе и пригородах сообщали о взрывах и работе ПВО
- В ряде районов Крыма зафиксировали перебои со светом
В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.
Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, в полночь над Крымом были зафиксированы БПЛА. Первые взрывы в Симферополе раздались около 00:20, некоторые были очень громкими.
Над Симферополем и районом активно работала росПВО. Половина ракет "ушла в землю".
Смотрите видео - В Крыму работали силы ПВО:
После прилета или падения обломков сбитого БПЛА в Симферополе возник сильный пожар в районе ГРЭС. Что именно горело, пока неизвестно.
Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".
Вспышки от взрывов отмечались в районе поселка Гвардейское. В поселке не было света с 00:25 до 01:26, причина неизвестна.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 01:15, спустя час и одну минуту был дан отбой.
Местные оккупационные власти Крыма пока никак не комментировали атаки и последствия попаданий.
Атаки по территории Крыма - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 11 мая в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.
Также серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом.
Позже гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Отмечается, что конструкции имеют повреждения, а оккупанты якобы проводят обследование и уточняют их состояние.
По его словам, речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте в направлении Перекоп - Армянск, а также мосте возле населенного пункта Ставки.
"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму
Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить обеспечение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в интервью Reuters.
По его словам, за последний месяц украинская кампания сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, еще примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.
"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — сказал он.
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Об источнике: Крымский ветер
"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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