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Налет дронов на Крым: после взрывов вспыхнул пожар, Симферополь - частично без света

Анна Ярославская
12 июня 2026, 07:45
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Пожар вспыхнул возле энергетического объекта. Оккупационные власти пока не комментируют последствия.
Крым атаковали дроны
Крым атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, Google-карта

Что известно о ночной атаке - кратко:

  • В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар возле ТЭЦ
  • В городе и пригородах сообщали о взрывах и работе ПВО
  • В ряде районов Крыма зафиксировали перебои со светом

В ночь на 12 июня дроны оккупировали временно оккупированный Крым. В Симферополе после массированной атаки БПЛА вспыхнул пожар в районе местной ТЭЦ. В городе зафиксированы перебои с электроснабжением.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, в полночь над Крымом были зафиксированы БПЛА. Первые взрывы в Симферополе раздались около 00:20, некоторые были очень громкими.

видео дня

Над Симферополем и районом активно работала росПВО. Половина ракет "ушла в землю".

Смотрите видео - В Крыму работали силы ПВО:

Скриншот

После прилета или падения обломков сбитого БПЛА в Симферополе возник сильный пожар в районе ГРЭС. Что именно горело, пока неизвестно.

Пожар в Крыму
Пожар в Крыму / Фото: t.me/Crimeanwind
Жители Крыма обсуждают ситуацию со светом
Жители Крыма обсуждают ситуацию со светом / Фото: t.me/Crimeanwind

Также взрывы и стрельба были слышны в Нижнегорском и Красногвардейском районах. Кроме того, сообщалось о работе противовоздушной обороны и взрывах в районе военного аэродрома "Саки".

Вспышки от взрывов отмечались в районе поселка Гвардейское. В поселке не было света с 00:25 до 01:26, причина неизвестна.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 01:15, спустя час и одну минуту был дан отбой.

Местные оккупационные власти Крыма пока никак не комментировали атаки и последствия попаданий.

Атаки по территории Крыма - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 мая в Крыму прогремели взрывы. Оккупированный полуостров атаковали дроны. По предварительным данным, повреждения получил автомобильный мост в Армянске. Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево.

Также серия взрывов прогремела в Симферополе и Севастополе. В некоторых районах Севастополя после взрывов начались перебои со светом.

Позже гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Отмечается, что конструкции имеют повреждения, а оккупанты якобы проводят обследование и уточняют их состояние.

По его словам, речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосте в направлении Перекоп - Армянск, а также мосте возле населенного пункта Ставки.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму

Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить обеспечение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в интервью Reuters.

По его словам, за последний месяц украинская кампания сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, еще примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — сказал он.

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Об источнике: Крымский ветер

"Крымский ветер" — это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.

Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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