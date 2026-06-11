"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

Командующий Силами беспилотных систем заявил о намерении установить полный огневой контроль над ключевыми маршрутами снабжения оккупированного Крыма.

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"Мадяр" раскрыл планы Украины в отношении Крыма / Коллаж: Главред, фото: Роберт Бровди "Мадяр"/Facebook, скриншот из видео

О чем сказал Роберт Бровди:

Украина планирует полностью изолировать Крым в ближайшем будущем

Логистика на важной для РФ трассе "Новороссия" уже обрушилась на две трети

Через месяц ВСУ смогут взять эту дорогу под полный огневой контроль

Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить обеспечение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в интервью Reuters.

По его словам, за последний месяц украинская кампания сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, еще примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

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"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — сказал он.

Он отметил, что поражать транспортные средства на открытых участках трассы настолько просто, что сравнил это с охотой на куропаток в открытом поле.

Бровди подчеркнул, что стратегической целью таких действий является не только нанесение потерь противнику, но и принуждение российских войск к отступлению вместо дальнейшего наступления.

"Мы создадим условия, которые сделают чрезвычайно сложным для любого военного персонала или тех, кто работает в оборонной промышленности, оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или пользоваться путями доступа к ним", — отметил командующий СБС.

По его словам, системные удары по военным объектам, нефтяной инфраструктуре и предприятиям оборонной промышленности должны нанести России настолько значительные потери, чтобы подорвать ее возможности и желание продолжать войну. Он также отметил, что Украина стремится перенести ощущение последствий войны на территорию страны-агрессора, при этом подчеркнув, что украинские силы не наносят и не планируют наносить удары по гражданскому населению или гражданским объектам.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

"Мадяр" сообщил, что в течение первых пяти месяцев 2026 года подразделения беспилотных систем ликвидировали более 50,9 тысячи российских военных и поразили более 176,5 тысячи вражеских целей. В среднем ежедневно, по его словам, уничтожалось 337 оккупантов и 1169 военных целей.

Бровди также сообщил, что средняя стоимость поражения одного российского военнослужащего в прошлом году составляла около 918 долларов.

Отмечается, что подразделения беспилотных систем, которые составляют около 2,5% личного состава Вооруженных сил Украины, обеспечили примерно треть всех потерь российской армии за последний год. Кроме того, Бровди сообщил о планах увеличить их численность до 5% от общего состава украинской армии.

"Расширяя использование беспилотных летательных аппаратов — не только в беспилотных подразделениях, но и во всей армии в целом — мы значительно увеличиваем количество уничтоженных целей", — подытожил он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Какова цель ударов по НПЗ — комментарий эксперта

Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус отметил, что удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам имеют не только военное значение. По его словам, они также демонстрируют международному сообществу, что Россия больше не является стабильным и предсказуемым поставщиком энергоресурсов, из-за чего государства и бизнес могут оказаться в ситуации дефицита ресурсов в критический момент.

Он подчеркнул, что такие атаки не только физически повреждают инфраструктуру, но и формируют представление о России как о ненадежном партнере, который может в одностороннем порядке изменять условия сотрудничества.

Гардус также отметил, что удары по энергетическим объектам подрывают имидж России как "энергетической сверхдержавы", которая якобы всегда выполняет свои обязательства. В результате компании сталкиваются с рисками срыва поставок, когда заказанные ресурсы могут не дойти до места назначения из-за уничтожения инфраструктуры, что заставляет их срочно искать альтернативные источники снабжения.

"Поэтому украинские удары по российским НПЗ и портам преследуют много различных комплексных целей, которые в совокупности складываются в один простой месседж: не покупайте нефть в России", — подытожил Гардус.

Удары по России — последние новости по теме

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" осветил уникальные детали масштабного удара по Москве беспилотниками, подчеркнув, что Кремль пытается скрыть реальные последствия атаки и продолжает иллюзорно поддерживать нормальность в информационном пространстве. Этот удар выявил уязвимость системы ПВО российской столицы, несмотря на сотни запущенных ракет, что свидетельствует о растущем потенциале украинских беспилотных сил глубинного поражения. Системные атаки на Москву являются частью стратегии, направленной на ослабление позиций врага в тылу.

В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли взрывные удары по военным объектам РФ — в частности, были поражены два самолета Ту-142, ракетный комплекс "Искандер", а также нефтебазы и танкер теневого флота в различных регионах. Эту операцию координировал вновь созданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем, что свидетельствует об усилении координации и эффективности ударов по критически важным объектам противника.

Как ранее сообщал Главред, за год Силы беспилотных систем уничтожили более 100 тысяч российских военных и поразили более 350 тысяч объектов, демонстрируя значительное влияние в войне. Командующий "Мадяр" заявил о планах увеличить численность подразделений СБС и удвоить количество ликвидированных целей, что свидетельствует об их стратегической роли в противодействии российской агрессии.

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Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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