"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

О чем сказал Роберт Бровди:
- Украина планирует полностью изолировать Крым в ближайшем будущем
- Логистика на важной для РФ трассе "Новороссия" уже обрушилась на две трети
- Через месяц ВСУ смогут взять эту дорогу под полный огневой контроль
Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить обеспечение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в интервью Reuters.
По его словам, за последний месяц украинская кампания сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, еще примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.
"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — сказал он.
Он отметил, что поражать транспортные средства на открытых участках трассы настолько просто, что сравнил это с охотой на куропаток в открытом поле.
Бровди подчеркнул, что стратегической целью таких действий является не только нанесение потерь противнику, но и принуждение российских войск к отступлению вместо дальнейшего наступления.
"Мы создадим условия, которые сделают чрезвычайно сложным для любого военного персонала или тех, кто работает в оборонной промышленности, оставаться в Крыму, на временно оккупированных территориях или пользоваться путями доступа к ним", — отметил командующий СБС.
По его словам, системные удары по военным объектам, нефтяной инфраструктуре и предприятиям оборонной промышленности должны нанести России настолько значительные потери, чтобы подорвать ее возможности и желание продолжать войну. Он также отметил, что Украина стремится перенести ощущение последствий войны на территорию страны-агрессора, при этом подчеркнув, что украинские силы не наносят и не планируют наносить удары по гражданскому населению или гражданским объектам.
"Мадяр" сообщил, что в течение первых пяти месяцев 2026 года подразделения беспилотных систем ликвидировали более 50,9 тысячи российских военных и поразили более 176,5 тысячи вражеских целей. В среднем ежедневно, по его словам, уничтожалось 337 оккупантов и 1169 военных целей.
Бровди также сообщил, что средняя стоимость поражения одного российского военнослужащего в прошлом году составляла около 918 долларов.
Отмечается, что подразделения беспилотных систем, которые составляют около 2,5% личного состава Вооруженных сил Украины, обеспечили примерно треть всех потерь российской армии за последний год. Кроме того, Бровди сообщил о планах увеличить их численность до 5% от общего состава украинской армии.
"Расширяя использование беспилотных летательных аппаратов — не только в беспилотных подразделениях, но и во всей армии в целом — мы значительно увеличиваем количество уничтоженных целей", — подытожил он.
Какова цель ударов по НПЗ — комментарий эксперта
Специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус отметил, что удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам имеют не только военное значение. По его словам, они также демонстрируют международному сообществу, что Россия больше не является стабильным и предсказуемым поставщиком энергоресурсов, из-за чего государства и бизнес могут оказаться в ситуации дефицита ресурсов в критический момент.
Он подчеркнул, что такие атаки не только физически повреждают инфраструктуру, но и формируют представление о России как о ненадежном партнере, который может в одностороннем порядке изменять условия сотрудничества.
Гардус также отметил, что удары по энергетическим объектам подрывают имидж России как "энергетической сверхдержавы", которая якобы всегда выполняет свои обязательства. В результате компании сталкиваются с рисками срыва поставок, когда заказанные ресурсы могут не дойти до места назначения из-за уничтожения инфраструктуры, что заставляет их срочно искать альтернативные источники снабжения.
"Поэтому украинские удары по российским НПЗ и портам преследуют много различных комплексных целей, которые в совокупности складываются в один простой месседж: не покупайте нефть в России", — подытожил Гардус.
Удары по России — последние новости по теме
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" осветил уникальные детали масштабного удара по Москве беспилотниками, подчеркнув, что Кремль пытается скрыть реальные последствия атаки и продолжает иллюзорно поддерживать нормальность в информационном пространстве. Этот удар выявил уязвимость системы ПВО российской столицы, несмотря на сотни запущенных ракет, что свидетельствует о растущем потенциале украинских беспилотных сил глубинного поражения. Системные атаки на Москву являются частью стратегии, направленной на ослабление позиций врага в тылу.
В ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли взрывные удары по военным объектам РФ — в частности, были поражены два самолета Ту-142, ракетный комплекс "Искандер", а также нефтебазы и танкер теневого флота в различных регионах. Эту операцию координировал вновь созданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем, что свидетельствует об усилении координации и эффективности ударов по критически важным объектам противника.
Как ранее сообщал Главред, за год Силы беспилотных систем уничтожили более 100 тысяч российских военных и поразили более 350 тысяч объектов, демонстрируя значительное влияние в войне. Командующий "Мадяр" заявил о планах увеличить численность подразделений СБС и удвоить количество ликвидированных целей, что свидетельствует об их стратегической роли в противодействии российской агрессии.
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Об источнике: Reuters
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