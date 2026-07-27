Дожить до 200 лет: ученые раскрыли главный секрет долголетия

Главным ограничивающим фактором называют постепенное накопление случайных изменений в ДНК клеток.

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Ученые рассказали о продлении долголетия / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Вы узнаете:

Продолжительность жизни могла бы увеличиться примерно до 150–190 лет

Уязвимыми считаются сердце и мозг, поскольку их клетки практически не обновляются

Даже если медицина научится эффективно бороться со старением и большинством возрастных заболеваний, человеческая жизнь, вероятно, все равно будет иметь естественный предел.

Согласно результатам исследования, при устранении почти всех механизмов старения средняя продолжительность жизни могла бы увеличиться примерно до 150–190 лет, пишет Daily Mail.

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Главным ограничивающим фактором называют постепенное накопление случайных изменений в ДНК клеток. Организм способен исправлять большинство подобных ошибок, однако часть из них остается и со временем нарушает работу тканей и внутренних органов.

Особенно уязвимыми считаются сердце и мозг, поскольку их клетки практически не обновляются. В отличие от них, клетки кожи и печени постоянно заменяются новыми, что помогает дольше сохранять их функции.

Авторы работы отмечают, что речь не идет о невозможности продления жизни. Напротив, развитие технологий может значительно увеличить ее продолжительность.

Однако даже самые современные методы омоложения, вероятно, не смогут полностью устранить естественные биологические ограничения, из-за которых достичь бессмертия человеку вряд ли удастся.

Почему некоторые люди живут более 100 лет: что выяснили исследователи

Исследователи выяснили, что главной особенностью долгожителей является не способность справляться с тяжелыми заболеваниями, а более низкая вероятность их развития.

Анализ показал, что среди людей, отметивших 100-летний юбилей, сердечно-сосудистые заболевания встречаются значительно реже. Так, инфаркт перенесли лишь 12,5% долгожителей, тогда как среди людей в возрасте 80–89лет этот показатель составляет около 24%, что почти в два раза выше.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ключевую роль в долголетии может играть сохранение здоровья на протяжении жизни и снижение риска развития серьезных хронических заболеваний.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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