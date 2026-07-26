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Даже Индия и Беларусь не спасут: эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензином

Сергей Кущ
26 июля 2026, 13:07
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Импорт бензина не спасет Россию: эксперт объяснил, почему топливный кризис будет только усиливаться
Путин, Зеленский
Эксперт рассказал, как облажалась Россия с бензином / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Беларусь, Индия и Казахстан не спасут Россию
  • Логистика осложняет импорт топлива в европейскую часть РФ
  • РФ продает нефть дешевле, а топливо покупает дороже

Попытки России компенсировать дефицит бензина за счет импорта из Беларуси, Казахстана, Индии и других стран не способны решить проблему. Поставляемые объемы слишком малы, а логистические ограничения лишь усугубляют ситуацию.

Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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По словам эксперта, объемы топлива, которые Москва получает от партнеров, несопоставимы с реальными потребностями российского рынка.

"Нет, это мизер – и то, что предлагает Беларусь, и то, что может привезти даже Индия", – подчеркнул Загородний.

Он отметил, что Индия теоретически способна поставлять России около 50 тысяч тонн топлива в неделю, однако даже такие объемы не смогут заметно повлиять на ситуацию.

"От Индии, например, Россия может получить около 50 тысяч тонн топлива в неделю. При этом большой вопрос – сможет ли она разгрузиться, ведь нет гарантии, что ничего не прилетит", – пояснил эксперт.

По его словам, эти поставки являются лишь незначительной частью потребностей страны.

"Те объемы топлива, которые импортирует Россия, – это просто "копейки"", – добавил Загородний.

Эксперт также обратил внимание на экономический парадокс в отношениях Москвы и Нью-Дели.

По его словам, Россия продает нефть Индии со значительными скидками и получает оплату преимущественно в индийских рупиях, тогда как готовое топливо вынуждена покупать уже за доллары и евро.

Кроме того, как отметил Загородний, Казахстан также не способен существенно помочь России.

По его словам, республика сама сталкивается с нехваткой топлива и уже ввела ограничения для автомобилей, прибывающих из России, чтобы избежать массового вывоза бензина.

Эксперт добавил, что Казахстану приходится выполнять обязательства по поставкам топлива в Кыргызстан и Таджикистан в рамках межправительственных соглашений, поэтому свободных ресурсов практически нет.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Говоря о возможной помощи со стороны Китая, Загородний отметил, что Пекин также не сможет полностью закрыть потребности России.

По его словам, китайские нефтеперерабатывающие мощности ограничены, а дополнительной проблемой остается транспортировка топлива из Сибири в европейскую часть России.

"Есть проблема – из Сибири привезти топливо в европейскую часть РФ, поскольку железная дорога там работает на пределе возможностей", – отметил эксперт.

Подводя итог, Загородний заявил, что топливные проблемы России носят системный характер.

"В общем, у России всюду проблемы, куда ни глянь", – резюмировал он.

Смотрите полное интервью Тараса Загороднего Главреду:

Отметим, что вице-премьер РФ Александр Новак во время оперативного совещания заявил о мерах по стабилизации рынка топлива. По его словам, дефицит бензина поможет быть урегулирован при условии синхронного наращивания импортных и внутренних мощностей в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, Джеймс Хендерсон высказал позицию по поводу расширения ударов вглубь РФ. Он обратил внимание на сложные атаки дронов по нефтеперерабатывающим заводам и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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